Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Phyongan

Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm gần từ khu vực gần thành phố Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan vào khoảng 13h giờ địa phương (tức 11h giờ Việt Nam). Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay.

Theo JSC, các tên lửa đã bay khoảng 80 km và phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này. Quân đội cũng tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản.

Sau vụ phóng, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il kêu gọi Triều Tiên hợp tác với những nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Lần gần đây, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông nước này là vào ngày 19/4. Sau đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này. Ngày 12/4 vừa qua, tàu khu trục Choe Hyon đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ Hoàng Hải, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

