Ông Kim Jong Un và con gái giám sát thử tên lửa đầu đạn chùm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 19/4, trong khuôn khổ chương trình đánh giá hiệu năng của các đầu đạn mang bom chùm và mìn phân mảnh.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 20/4, cuộc thử nghiệm bao gồm 5 lần phóng phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất tầm ngắn Hwasong-11 Ra, nhằm kiểm chứng sức công phá và hiệu suất của các loại đầu đạn mới.

Các tên lửa được phóng về phía một khu vực mục tiêu trên đảo cách khoảng 136 km, tấn công vùng diện tích từ 12,5 đến 13 ha với mật độ dày đặc, qua đó phô diễn khả năng tiến hành các đòn tấn công chế áp tập trung của hệ thống vũ khí này.

Cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật Hwasong-11LA được nâng cấp tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên ngày 19/4. Ảnh: KCNA.

Phía Hàn Quốc cho biết các vụ phóng diễn ra vào khoảng 6h10 sáng 19/4 (giờ địa phương), từ khu vực gần thành phố Sinpo, hướng ra vùng biển phía Đông. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt những hành động mà họ mô tả là “khiêu khích”.

KCNA cho biết ông Kim bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, coi đây là minh chứng cho những nỗ lực kéo dài nhiều năm của nhóm nghiên cứu chuyên trách đầu đạn tên lửa, đồng thời kêu gọi giới khoa học quốc phòng tiếp tục thúc đẩy các công nghệ then chốt nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim cùng con gái, được cho là Kim Ju Ae, theo dõi các vụ phóng trong vòng vây của nhiều quan chức quân đội. Đây là lần mới nhất cô xuất hiện cùng cha tại một sự kiện thử vũ khí.

Trước đó trong tháng, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm đầu đạn bom chùm mới gắn trên tên lửa đạn đạo, cùng một loại vũ khí điện từ - động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm phô diễn năng lực tác chiến hiện đại của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng với con gái Kim Ju Ae, giám sát các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Hwasong-11LA ngày 19/4. Ảnh: KCNA.

Ông Lim Eul-chul, giáo sư Đại học Kyungnam, nhận định vụ thử cho thấy Bình Nhưỡng đang hướng tới khả năng tấn công “chính xác hơn, trên phạm vi rộng hơn và với mức độ sát thương lớn hơn nhiều”.

Ông cảnh báo nếu các hệ thống này được triển khai gần tiền tuyến, thủ đô Seoul cùng các căn cứ quân sự trọng yếu của Hàn Quốc và Mỹ có thể nằm trong tầm bắn.

Các chuyên gia và cựu quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng xung đột kéo dài 7 tuần giữa Mỹ và Israel với Iran - nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran - có thể đã củng cố thêm tham vọng của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực này.

Cuối tháng 3, ông Kim tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “không thể đảo ngược”, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân mang tính “tự vệ” là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia.