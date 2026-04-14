Triều Tiên phô diễn năng lực tên lửa mới trên tàu khu trục

Các vụ phóng từ tàu khu trục Choe Hyon cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh năng lực tấn công chiến lược, với độ chính xác “siêu cao” và hệ dẫn đường nâng cấp.

Một quả tên lửa được phóng đi trong cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon, tại Triều Tiên vào ngày 12/4. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 14/4, Triều Tiên đã tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm tên lửa vào ngày 12/4, bao gồm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm, nhằm đánh giá hiệu quả tác chiến của tàu khu trục Choe Hyon.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm, cùng sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao và chỉ huy hải quân. Đây được xem là bước kiểm tra tổng thể năng lực vận hành và phối hợp tác chiến của con tàu, theo Reuters.

Trong đợt thử, hai tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng đi để kiểm tra hệ thống chỉ huy - kiểm soát vũ khí tích hợp, đồng thời huấn luyện kíp tàu quy trình khai hỏa và đánh giá độ chính xác cũng như khả năng kháng nhiễu của hệ thống dẫn đường đã được nâng cấp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát bắn thử tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm hôm 12/4. Ảnh: KCNA.

KCNA cho biết các tên lửa hành trình bay trong khoảng 7.869-7.920 giây, trong khi tên lửa chống hạm bay từ 1.960-1.973 giây trên vùng biển ngoài khơi phía tây Triều Tiên, trước khi đánh trúng mục tiêu với độ chính xác được mô tả là “siêu cao”.

Cùng ngày, ông Kim cũng được báo cáo về kế hoạch phát triển hệ thống vũ khí cho hai tàu khu trục khác đang được đóng mới. Ông tái khẳng định việc củng cố “năng lực răn đe hạt nhân” vẫn là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tấn công cả ở cấp độ chiến lược lẫn chiến thuật, cũng như khả năng phản ứng nhanh của quân đội.

Trước đó, Bình Nhưỡng lần đầu thử nghiệm vũ khí trên tàu chiến lớp Choe Hyon 5.000 tấn vào tháng 4-2025, và chính ông Kim cũng từng trực tiếp giám sát một vụ phóng tên lửa từ con tàu này hồi tháng 3 năm nay.