Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

  • Thứ hai, 23/3/2026 07:45 (GMT+7)
Ngày 23/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA/TTXVN

Cũng trong kỳ họp này, ông Jo Yong Won, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chức vụ cao nhất trong Quốc hội Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong Hae.

Triều Tiên đã triệu tập kỳ họp đầu tiên của SPA vào ngày 22/3. Theo KCNA, bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp đầu tiên của SPA cũng xem xét việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp; việc thực hiện triệt để kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra cũng như bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026.

