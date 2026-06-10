Thách thức trước giờ 'G' World Cup 2026

Ngày 9/6, hàng nghìn giáo viên Mexico đã tổ chức biểu tình, phong tỏa một đại lộ dẫn tới sân vận động Azteca (Banorte) ở thủ đô Mexico City, chỉ hai ngày trước lễ khai mạc.

Sân vận động Azteca được gấp rút hoàn thiện để kịp phục vụ World Cup 2026. Ảnh: Anh Ngọc/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, cuộc tuần hành do Điều phối viên Quốc gia Công nhân Giáo dục (CNTE) - tổ chức đại diện cho một bộ phận giáo viên có quan điểm đối lập với công đoàn giáo dục chính thống- phát động. Từ tuần trước đến nay, CNTE liên tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Mexico City nhằm yêu cầu tăng lương và bãi bỏ luật hưu trí hiện hành.

Theo kế hoạch ban đầu, đoàn biểu tình dự định tiến sát khu vực sân vận động để tiếp tục đưa ra các yêu sách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn với hàng nghìn cảnh sát, xe chắn đường cùng các rào cản bê tông nhằm ngăn người biểu tình tiếp cận sân Azteca. Các giáo viên sau đó tập trung trên các tuyến phố gần khu vực phong tỏa, tổ chức mít tinh và giải tán sau gần 3 giờ biểu tình.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan an ninh Thành phố Mexico City ông Pablo Vázquez cho biết cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, đồng thời nhấn mạnh lực lượng chức năng đã bảo đảm trật tự công cộng và quyền biểu đạt ý kiến của người dân.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định lễ khai mạc World Cup 2026 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp các cuộc biểu tình dự kiến tiếp diễn trong những ngày tới, đồng thời bác bỏ khả năng sử dụng lực lượng cảnh sát để trấn áp người biểu tình. Nữ chính trị gia nhấn mạnh Chính phủ Mexico đang xử lý các vấn đề còn tồn tại bằng các biện pháp đối thoại và thương lượng.

Mexico là một trong 3 quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng với Mỹ và Canada. Đây cũng là lần thứ ba quốc gia Mỹ Latinh này đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ World Cup năm 1970 và 1986. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7. Bên cạnh công tác chuẩn bị cho giải đấu, chính quyền Mexico hiện đang khẩn trương hoàn thiện các dự án nâng cấp hệ thống tàu điện ngầm, cơ sở hạ tầng giao thông và sân bay quốc tế nhằm phục vụ lượng lớn du khách dự kiến đổ về nước này trong thời gian diễn ra World Cup.