Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Belarus

Triều Tiên tổ chức lễ đón cấp cao với nghi thức bắn 21 loạt đại bác - nghi lễ ngoại giao trang trọng nhất - nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tới Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại lễ đón chính thức ở Bình Nhưỡng ngày 25/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/3, ông Lukashenko đặt chân tới sân bay thủ đô Bình Nhưỡng, khởi đầu chuyến công du đầu tiên tới Triều Tiên trong bối cảnh hai nước tăng cường củng cố quan hệ, đồng thời gia tăng phối hợp với Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau đó chủ trì lễ đón tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy hai nhà lãnh đạo thân mật chào hỏi, ông Lukashenko đặt tay lên lưng ông Kim, trong khi người dân phía sau vẫy cờ hai nước chào mừng.

Tại buổi lễ, hai bên cử hành nghi thức chào cờ, Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác để chào đón nguyên thủ Belarus. Sau đó, ông Kim và ông Lukashenko cùng duyệt đội danh dự Quân đội Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Lukashenko tới viếng Cung điện Mặt Trời Kumsusan - nơi an nghỉ của các cố lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời đặt vòng hoa thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng thông tấn Belta, quan hệ song phương là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov cho biết Minsk và Bình Nhưỡng dự kiến ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm này.

Lần gặp gần nhất giữa ông Lukashenko và ông Kim Jong-un diễn ra vào tháng 9/2025 tại Bắc Kinh, khi Tổng thống Belarus được mời thăm Triều Tiên.