Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn chùm

  • Thứ năm, 9/4/2026 20:06 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, động thái được cho là làm gia tăng đáng kể căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc diễn tập hỏa lực ngày 14/3/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo CNN, Triều Tiên ngày 9/4 cho biết loạt vụ thử vũ khí mới nhất của nước này trong tuần qua bao gồm cả các tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn chùm, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh năng lực quân sự nhằm vào Hàn Quốc.

Thông tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc xác nhận phát hiện nhiều vụ phóng tên lửa từ khu vực bờ biển phía Đông của Triều Tiên, đánh dấu đợt thử thứ hai chỉ trong vòng hai ngày.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), các cuộc thử nghiệm kéo dài ba ngày từ đầu tuần, bao gồm nhiều hệ thống vũ khí mới như tên lửa đạn đạo, vũ khí phòng không, các hệ thống được cho là vũ khí điện từ và cả bom sợi carbon.

Quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng hôm 8/4 đã bay từ 240 đến 700 km trước khi rơi xuống biển. Trước đó một ngày, Seoul cũng phát hiện ít nhất một vật thể bay được phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, KCNA khẳng định các vụ thử lần này bao gồm việc trình diễn đầu đạn chùm gắn trên tên lửa đạn đạo Hwasong-11, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Dòng tên lửa này được cho là có thiết kế tương tự hệ thống Iskander của Nga, với khả năng bay thấp và cơ động để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo mô tả từ phía Triều Tiên, khi được trang bị đầu đạn chùm, loại tên lửa này có thể “thiêu rụi” mục tiêu trên diện tích khoảng 6,5 - 7 ha với mật độ hỏa lực cao. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố này.

Các vụ thử mới nhất một lần nữa cho thấy căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm suy yếu hy vọng của Seoul về việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Trong một tuyên bố tối hôm 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Jang Kum Chol tiếp tục gọi Hàn Quốc là “kẻ thù thù địch nhất”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trên thực tế đã gần như đình chỉ toàn bộ hoạt động ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Tổng thống Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019. Kể từ đó, Bình Nhưỡng tăng tốc phát triển các loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa không chỉ các đồng minh của Mỹ tại châu Á mà cả lãnh thổ Mỹ.

Song song, Triều Tiên cũng thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Nga và các quốc gia đang có căng thẳng với Washington nhằm phá thế cô lập và củng cố vị thế khu vực. Truyền thông nhà nước nước này cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến thăm Triều Tiên trong hai ngày, bắt đầu từ 9/4, trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao song phương.

Những động thái quân sự và ngoại giao song song của Triều Tiên cho thấy nước này đang theo đuổi chiến lược vừa tăng cường năng lực răn đe, vừa tìm kiếm sự hậu thuẫn từ các đối tác lớn trong bối cảnh môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

https://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/trieu-tien-tuyen-bo-thu-nghiem-ten-lua-mang-dau-dan-chum-20260409164023676.htm

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Triều Tiên Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Nga Kim Jong Un Kim Jong Un tên lửa đầu đạn chùm Hàn Quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Du luan An Do danh gia cao su on dinh chinh tri cua Viet Nam doi voi khu vuc hinh anh

Dư luận Ấn Độ đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam đối với khu vực

1 giờ trước 19:27 9/4/2026

0

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ góc nhìn của chính giới, báo giới và giới phân tích Ấn Độ, việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao không chỉ mang ý nghĩa nội bộ, mà còn phát đi thông điệp quan trọng về sự ổn định chính trị và năng lực điều hành trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang biến động mạnh.

Bo doi giup xoay chuyen cuc dien My - Iran hinh anh

Bộ đôi giúp xoay chuyển cục diện Mỹ - Iran

2 giờ trước 19:23 9/4/2026

0

Trong thời khắc căng thẳng nhất trước “tối hậu thư” của ông Trump, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan đã trở thành hai mắt xích quyết định, kéo Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, mở ra lệnh ngừng bắn mong manh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý