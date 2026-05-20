Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam

Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bà Jennifer Wicks McNamara là phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ảnh: Alamy.

Trang web chính thức của Thượng viện Mỹ cho biết chiều 18/5 (giờ miền Đông), cơ quan này đã bỏ phiếu thông qua danh sách phê chuẩn nhân sự với 49 đề cử được duyệt, bao gồm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Đề cử này được thông qua bằng hình thức biểu quyết ghi danh với kết quả sít sao 46 phiếu thuận - 43 phiếu chống.

Bà Jennifer Wicks McNamara được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay cho ông Marc E. Knapper kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm nay. Bà McNamara hiện là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng.

Bà McNamara đảm nhiệm vị trí này từ năm 2012 và từng phục vụ dưới 4 đời Tổng thống Mỹ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, bà McNamara được đánh giá là một công chức chuyên nghiệp, am hiểu sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại.

Trong sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà McNamara từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, bao gồm Chánh văn phòng phụ trách nguồn lực viện trợ nước ngoài, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng, Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Theo giới chức Mỹ, bà McNamara từng đóng vai trò chủ chốt trong việc hiện đại hóa hệ thống các chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Bà cũng tham gia lập kế hoạch cho các đợt chuyển giao quyền lực Tổng thống.

Bộ Ngoại giao Mỹ từng nhấn mạnh, với bề dày kinh nghiệm liên ngành, lập pháp cùng sự am hiểu sâu sắc về chính sách và quản lý, bà Jennifer Wicks McNamara “hoàn toàn đủ năng lực” để đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Về học vấn, bà McNamara có bằng Thạc sĩ Chiến lược An ninh Quốc gia của Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia Mỹ (năm 2008) và bằng Thạc sĩ Hành chính Công của Đại học American University (năm 2003). Bà McNamara hiện trở thành phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trong phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi tháng 12/2025, bà McNamara nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực.

Theo bà McNamara, quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển năng động, với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh - quốc phòng đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bà McNamara đánh giá hợp tác thương mại Việt - Mỹ đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, cho thấy “tiềm năng chia sẻ tăng trưởng kinh tế ấn tượng”.

Người tiền nhiệm của bà McNamara - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper - đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1. Trong giai đoạn Đại sứ Marc Knapper công tác tại Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ có những dấu mốc quan trọng bao gồm việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Marc Knapper cho biết cảm thấy “vô cùng tự hào” về những kết quả mà phái đoàn ngoại giao Mỹ đã đạt được trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ song phương. “Việt Nam sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình”, ông nhấn mạnh.

Đại sứ Marc Knapper cho biết ông tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Ông khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.