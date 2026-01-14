Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Nhà Trắng đã chính thức trình Thượng viện Mỹ xem xét đề cử bà Jennifer Wicks McNamara, một công chức kỳ cựu với gần 31 năm kinh nghiệm trong bộ máy chính phủ Mỹ, cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12/2025. Ảnh: Thượng viện Mỹ.

Theo thông báo ngày 13/1 (giờ địa phương), Nhà Trắng công bố danh sách các đề cử nhân sự liên bang trong nhiều lĩnh vực để Thượng viện thẩm tra. Trong danh sách đăng tải trên website Nhà Trắng, bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Nhà Trắng đệ trình đề cử bà McNamara cho vị trí này. Trước đó, hồ sơ đề cử đầu tiên đã được Thượng viện tiếp nhận ngày 20/10/2025 và bà McNamara đã tham gia phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 11/12/2025.

Tuy nhiên, đến ngày 3/1, Thượng viện Mỹ đã hoàn trả hồ sơ đề cử cho Tổng thống Donald Trump theo đúng quy trình, do Quốc hội khóa 119 kết thúc phiên họp đầu tiên của năm 2026 mà chưa kịp tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn hay bác bỏ. Việc này buộc Nhà Trắng phải nộp lại hồ sơ đề cử để Thượng viện xem xét từ đầu.

Theo Thông cáo Chứng nhận năng lực cho Ứng viên Trưởng phái bộ do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29/10/2025, bà Jennifer Wicks McNamara là một công chức chuyên nghiệp, có gần 31 năm công tác trong chính phủ Mỹ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, với bề dày kinh nghiệm liên ngành, lập pháp cùng sự am hiểu sâu sắc về chính sách và quản lý, bà Jennifer Wicks McNamara “hoàn toàn đủ năng lực” để đảm nhiệm cương vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trong phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025, bà Jennifer Wicks khẳng định cam kết của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực.

Theo bà Wicks, quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển năng động, với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh - quốc phòng đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, bà Wicks đánh giá hợp tác thương mại Việt - Mỹ đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, cho thấy “tiềm năng chia sẻ tăng trưởng kinh tế ấn tượng”.

Bà Jennifer Wicks McNamara hiện giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng kể từ tháng 11/2012, đồng thời đã phục vụ qua 4 đời tổng thống Mỹ. Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

Trước đó, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bao gồm Chánh văn phòng Văn phòng Nguồn lực Viện trợ Đối ngoại Mỹ, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, cũng như Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sự nghiệp trong chính phủ Mỹ của bà Jennifer Wicks bắt đầu tại Lục quân Mỹ ở Seoul (Hàn Quốc), trước khi đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý tại Hawaii và bang Virginia.

Về học vấn, bà Jennifer Wicks có bằng Thạc sĩ Chiến lược An ninh Quốc gia của Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia Mỹ (năm 2008) và bằng Thạc sĩ Hành chính Công của Đại học American University (năm 2003).

Thượng viện Mỹ hiện chưa công bố quy trình xem xét đề cử bà Wicks cũng như thời điểm tổ chức phiên điều trần tiếp theo nếu có. Trong trường hợp được phê chuẩn, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Việt Nam Marc Knapper dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 18/1. Trong giai đoạn Đại sứ Marc Knapper công tác tại Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ có những dấu mốc quan trọng bao gồm việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Marc Knapper cho biết cảm thấy “vô cùng tự hào” về những kết quả mà phái đoàn ngoại giao Mỹ đã đạt được trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ song phương. “Việt Nam sẽ mãi là một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình”, ông nhấn mạnh.

Đại sứ Marc Knapper cho biết tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Ông khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.