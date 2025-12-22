Ông Trump 'thay máu' hàng loạt đại sứ Mỹ

Trong nỗ lực củng cố chương trình “Nước Mỹ trên hết”, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút gần 30 nhà ngoại giao khỏi các vị trí đại sứ tại nhiều quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành rút gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi các vị trí đại sứ và một số chức vụ cấp cao tại các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong khuôn khổ quá trình rà soát và sắp xếp lại nhân sự ngoại giao.

Theo nguồn tin của AP từ hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ (đề nghị giấu tên vì liên quan đến điều động nhân sự nội bộ), trưởng phái bộ tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1 tới.

Các nhà ngoại giao này đều được bổ nhiệm dưới thời chính quyền Biden và từng trụ vững qua đợt "thay máu" ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào ngày 17/12, khi họ bắt đầu nhận thông báo từ Washington về việc sắp rời nhiệm sở.

Theo Politico - cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về các đợt thay đổi nhân sự này - động thái trên đã thu hút sự quan tâm và bày tỏ lo ngại từ một số nghị sĩ cũng như nghiệp đoàn đại diện cho đội ngũ ngoại giao.

Theo thông lệ, đại sứ phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống, dù thường đảm nhiệm vị trí trong khoảng 3-4 năm. Các quan chức cho biết, những người bị ảnh hưởng trong đợt điều chỉnh này không bị mất việc trong ngành ngoại giao, họ sẽ trở về Washington để nhận các nhiệm vụ khác nếu mong muốn.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể hay danh tính các đại sứ bị triệu hồi, song bảo vệ quyết định này, coi đây là “quy trình tiêu chuẩn của mọi chính quyền”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng đại sứ là “đại diện cá nhân của tổng thống” và tổng thống có quyền bảo đảm các cá nhân tại những quốc gia này thúc đẩy chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Châu Phi là khu vực chịu tác động mạnh nhất, với đại sứ tại 13 quốc gia bị rút về, gồm: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Đứng thứ hai là châu Á, nơi có 6 quốc gia bị điều chỉnh vị trí đại sứ, gồm: Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam, AP cho biết.

Tại châu Âu, 4 quốc gia bị ảnh hưởng là Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia. Ngoài ra, mỗi khu vực Trung Đông (Algeria, Ai Cập), Nam và Trung Á (Nepal, Sri Lanka) và Tây Bán cầu (Guatemala, Suriname) có hai quốc gia nằm trong diện điều chỉnh.