Đại sứ Nga tại LHQ cáo buộc Mỹ lên kế hoạch đảo chính ở Venezuela

Kênh RT ngày 11/10 cho biết Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.

Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX

Theo RT, Washington đã triển khai lính thủy đánh bộ và tàu chiến ngoài khơi bờ biển Venezuela, đồng thời tiến hành không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Tới nay, ít nhất 4 con tàu đã bị đánh chìm, khiến hơn 21 người thiệt mạng.

Caracas đã lên án hành động này là sự vi phạm chủ quyền, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp, cảnh báo rằng chiến dịch này nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và đe dọa hòa bình khu vực.

Tại phiên họp hôm 10/10, ông Nebenzia nói rằng Liên bang Nga “kịch liệt lên án” chiến dịch của Mỹ, gọi đó là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và nhân quyền”.

Đại sứ Liên bang Nga nhấn mạnh rằng mọi người đang chứng kiến một chiến dịch mang tính chính trị, quân sự và tâm lý nhằm gây sức ép lên chính phủ của một quốc gia độc lập “với mục đích duy nhất là thay đổi một chế độ không thuận lợi cho Mỹ”.

Ông Nebenzia đồng thời cho biết âm mưu đảo chính này đang được tiến hành “bằng những công cụ kinh điển của cách mạng màu và chiến tranh hỗn hợp” thông qua việc “cố tình tạo ra một bầu không khí đối đầu”.

Washington biện minh cho hành động quân sự của mình bằng “một kịch bản hoàn hảo cho một bộ phim bom tấn Hollywood” trong đó “người Mỹ lại một lần nữa cứu thế giới”, nhưng trên thực tế, theo ông Nebenzia, “chỉ là hư cấu thuần túy”.

Đại sứ Liên bang Nga cũng chỉ ra rằng Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm “thậm chí không coi Venezuela là trung tâm buôn lậu ma túy”, khi mà 87% lượng cocaine vào Mỹ đi qua Thái Bình Dương, nơi Venezuela không có đường tiếp cận.

Ông Nebenzia kêu gọi: “Washington phải ngay lập tức ngừng leo thang dựa trên những cái cớ giả tạo và tránh phạm sai lầm không thể cứu vãn của hành động quân sự chống lại Venezuela”.

Những thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi giảm leo thang, nhưng Cố vấn Chính trị Mỹ John Kelley khẳng định Washington sẽ sử dụng “toàn bộ sức mạnh” để loại bỏ “các băng đảng ma túy” ở Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Maduro có liên hệ với các băng đảng ma túy và đã tăng gấp đôi mức tiền thưởng cho việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela lên 50 triệu USD .

Tổng thống Trump cũng từ chối công nhận kết quả tái đắc cử của ông Maduro năm 2024 và công khai ủng hộ đối thủ của ông.

Về phần mình, Tổng thống Maduro đã nhiều lần kịch liệt phủ nhận các cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ với buôn lậu ma túy.