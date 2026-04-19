Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

  • Chủ nhật, 19/4/2026 08:55 (GMT+7)
Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết sáng nay (19/4). Đây là một trong hàng loạt vụ phóng tên lửa mà Bình Nhưỡng thực hiện nhằm đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực quân sự.

Loạt tên lửa Triều Tiên được phóng ngày 14/3. Ảnh: KCNA.

Đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay và là lần thứ 4 trong tháng này.

Theo tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng gần thành phố Sinpo trên bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Chính phủ Nhật Bản cho biết các tên lửa đạn đạo rơi gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp, truyền thông trong nước đưa tin.

"Trong khi Mỹ đang tập trung vào Iran, Triều Tiên coi đây là thời điểm vàng để nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa của họ", GS Lim Eul-chul, công tác tại Đại học Kyungnam, nhận định.

Ngày 14/4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển trong khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, với khả năng bổ sung thêm một cơ sở làm giàu uranium mới.

Cuối tháng 3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược, và mở rộng "khả năng răn đe hạt nhân tự vệ" là điều cần thiết cho an ninh quốc gia.

Lần gần đây nhất mà Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là ngày 8/4, sau khi phóng một vật thể vào ngày hôm trước, nhưng đã biến mất ngay sau khi được phóng, dường như là một sự cố.

Sau loạt phóng tên lửa đó, truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật có đầu đạn là bom chùm, có thể "biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi" trong tầm bắn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.

Bình Giang/Tiền Phong

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Iran sẽ không chuyển uranium làm giàu sang Mỹ

Tehran khẳng định sẽ không chuyển bất kỳ lượng uranium làm giàu nào cho Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề "không thể đưa ra thương lượng".

Iran học cách ra đòn kiểu Trump

Chỉ trong 24 giờ, Hormuz đảo chiều chóng mặt. Đằng sau những tuyên bố trái ngược là một chiến lược mới của Tehran, sắc bén và khó đoán hơn, y hệt như cách của Tổng thống Trump thường dùng.

Chiếc bẫy âm thầm giữa eo biển Hormuz

Sở hữu nhiều lớp thủy lôi từ neo lơ lửng đến nắm đáy biển, Iran được cho là nắm trong tay công cụ phong tỏa hiệu quả tại eo biển Hormuz và tạo sức ép lớn tới Mỹ.

