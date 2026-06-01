Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu phức hợp nhà kính kiểu mẫu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát Khu phức hợp nhà kính Sinuiju tại tỉnh Bắc Pyongan nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu phức hợp nhà kính Sinuiju tại tỉnh Bắc Pyongan ngày 31/5/2026. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra vào ngày 31/5. Tháp tùng ông Kim Jong Un trong chuyến thị sát có Phu nhân Ri Sol Ju và con gái Ju Ae. Bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cùng nhiều quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên cũng tham gia chuyến đi.

Trong chuyến thị sát, ông Kim đã kiểm tra các khu nhà kính trồng rau thủy canh và canh tác trên đất, khu nhà kính thử nghiệm cùng các cánh đồng cải dầu trong tổ hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Sinuiju. Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng khi được báo cáo rằng các trang trại hiện thu hoạch hàng trăm tấn rau mỗi ngày.

Ông đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất rau, bảo đảm điều kiện sinh trưởng phù hợp cho từng loại cây trồng nhằm giảm chi phí và duy trì sản xuất quanh năm. Ông Kim cho rằng cần đa dạng hóa giống cây trồng, tăng cường quản lý phân bón theo hướng khoa học - công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh giữa các trang trại.

Ông Kim cũng đề cập các biện pháp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tự động hóa hệ thống vận chuyển, mở rộng cơ sở bảo quản rau quả và các điểm phân phối, đồng thời xây dựng hệ thống phổ biến công nghệ nông nghiệp tiên tiến và đào tạo nhân lực chuyên môn cho ngành nhà kính.

Bên cạnh đó, ông Kim còn kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện, trung tâm dịch vụ công cộng và nhà máy chế biến rau quả đang được triển khai trong khu vực trang trại. Các hạng mục này hiện đã hoàn thành khoảng 50%.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, sau khi hoàn thành, khu vực Wihwado sẽ trở thành “hình mẫu và tiêu chuẩn cho sự chuyển đổi khu vực trong kỷ nguyên mới”. KCNA cũng cho biết, ông Kim đã nhiều lần tới kiểm tra dự án kể từ khi khởi công. Chỉ riêng năm 2025, ông Kim đã hai lần tới thị sát và tham dự lễ hoàn thành một số hạng mục hồi tháng 2 vừa qua.

Triều Tiên đang thúc đẩy xây dựng khu trang trại nhà kính quy mô lớn tại Wihwado, thuộc thành phố Sinuiju, trên diện tích khoảng 4,3 km², tương đương gấp khoảng 1,5 lần đảo Yeouido của Hàn Quốc. Khu vực này từng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt hồi mùa Hè năm 2024. Bình Nhưỡng coi dự án này là một phần trong chính sách phát triển địa phương và cải thiện đời sống dân sinh quốc gia.