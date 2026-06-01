Nổ kho thuốc nổ ở Myanmar, ít nhất 55 người thiệt mạng

  • Thứ hai, 1/6/2026 08:52 (GMT+7)
Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một kho chứa thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác than ở khu vực đông bắc Myanmar.

Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 31/5 tại làng Kaungtup, thuộc thị trấn Namkham, bang Shan, nằm trong vùng do lực lượng Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) kiểm soát. Những hình ảnh được truyền thông Myanmar đăng tải cho thấy một cột khói khổng lồ bốc cao từ hiện trường, kèm theo quả cầu lửa lớn và hàng loạt vụ nổ thứ cấp liên tiếp.

BBC và hãng tin địa phương Shwe Phee Myay cho biết ít nhất 55 người đã thiệt mạng, trong đó có 25 phụ nữ và 30 nam giới.

Trước đó, theo các nguồn tin tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Ít nhất 74 người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai. Vụ nổ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 100 ngôi nhà nằm gần khu vực xảy ra sự cố, theo AFP.

Một nhân viên cứu hộ cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng lên, do sức ép cực mạnh từ vụ nổ đã làm nhiều ngôi nhà đổ sập, vùi lấp các nạn nhân bên trong.

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết vụ nổ đã gây thương vong lớn và tàn phá nghiêm trọng nhiều khu dân cư lân cận, song không công bố số liệu cụ thể.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại một kho lưu trữ lượng lớn thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Sau vụ việc, TNLA xác nhận số vật liệu phát nổ là gelignite do bộ phận kinh tế của lực lượng này quản lý, đồng thời khẳng định đây là một "tai nạn ngoài ý muốn" và đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Gelignite là loại thuốc nổ công nghiệp được sử dụng phổ biến trong ngành khai khoáng và phá đá. Tuy nhiên, vật liệu này có thể trở nên mất ổn định và tiềm ẩn nguy cơ phát nổ nếu được bảo quản không đúng quy trình hoặc lưu trữ trong thời gian dài.

Phương Linh

nổ kho thuốc nổ Trung Quốc Myanmar khai thác than TNLA

