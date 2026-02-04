Trung Quốc tiếp tục xử tử các trùm lừa đảo ở Myanmar

Các vụ xử tử mới nhất liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Myanmar diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép, buộc các nước Đông Nam Á trấn áp tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ngày 2/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, thông báo đã thi hành án tử hình đối với 4 người bị kết tội điều hành các trung tâm lừa đảo và cờ bạc quy mô lớn tại Myanmar, gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc và thiệt hại tài chính lên tới hơn 4 tỷ USD . Tuy nhiên, phía tòa án không công bố thời điểm cụ thể.

Trước đó một tuần, Trung Quốc cũng xác nhận đã xử tử 11 người khác liên quan đến việc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Những nạn nhân lừa đảo tại KK Park sau một chiến dịch truy quét đa quốc gia đối với các khu phức hợp do các băng đảng tội phạm điều hành. Ảnh: Reuters.

Theo phán quyết của tòa, hồi tháng 11 năm ngoái, 5 bị cáo cầm đầu một mạng lưới trung tâm lừa đảo và sòng bạc xuyên biên giới đã bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, một trong số này - kẻ đứng đầu nhóm Bai Suocheng - đã qua đời vì bệnh trước khi bản án được thi hành.

Nhóm tội phạm bị cáo buộc xây dựng các khu “công viên công nghiệp” tại vùng Kokang, miền Bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc. Từ đây, chúng tổ chức các hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông quy mô lớn, đi kèm nhiều tội ác nghiêm trọng như bắt cóc, tống tiền, cưỡng bức mại dâm, sản xuất và buôn bán ma túy.

Tòa án cho biết các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 29 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ USD ), khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

“Hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả xã hội lớn và gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn xã hội”, tuyên bố của tòa nêu rõ.

Dù đã kháng cáo, các bị cáo đều bị Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Quảng Đông bác đơn, giữ nguyên bản án tử hình.

Các vụ xử tử nằm trong chiến dịch trấn áp rộng hơn của Bắc Kinh nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á - nơi các “trung tâm lừa đảo” đã phát triển thành một ngành công nghiệp ngầm, đặc biệt tại Myanmar, Campuchia.

Lực lượng tham gia các hoạt động này bao gồm cả lao động bị buôn bán và người tự nguyện, thực hiện các vụ lừa đảo kỹ thuật số nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có hàng nghìn công dân Trung Quốc.

Giới chức khu vực hiện chịu sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác trong việc ngăn chặn sự lan rộng của tội phạm xuyên biên giới. Các chuyên gia nhận định phần lớn các trung tâm lừa đảo do các băng nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu điều hành, cấu kết với các nhóm vũ trang tại Myanmar, lợi dụng tình trạng bất ổn kéo dài do nội chiến.

Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, Myanmar đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét sau khi chịu sức ép mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, hơn 2.000 người đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào KK Park, trung tâm lừa đảo khét tiếng gần biên giới Thái Lan.