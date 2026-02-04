Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục xử tử các trùm lừa đảo ở Myanmar

  • Thứ tư, 4/2/2026 15:23 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Các vụ xử tử mới nhất liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Myanmar diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép, buộc các nước Đông Nam Á trấn áp tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ngày 2/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, thông báo đã thi hành án tử hình đối với 4 người bị kết tội điều hành các trung tâm lừa đảo và cờ bạc quy mô lớn tại Myanmar, gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc và thiệt hại tài chính lên tới hơn 4 tỷ USD. Tuy nhiên, phía tòa án không công bố thời điểm cụ thể.

Trước đó một tuần, Trung Quốc cũng xác nhận đã xử tử 11 người khác liên quan đến việc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Trung Quoc anh 1

Những nạn nhân lừa đảo tại KK Park sau một chiến dịch truy quét đa quốc gia đối với các khu phức hợp do các băng đảng tội phạm điều hành. Ảnh: Reuters.

Theo phán quyết của tòa, hồi tháng 11 năm ngoái, 5 bị cáo cầm đầu một mạng lưới trung tâm lừa đảo và sòng bạc xuyên biên giới đã bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, một trong số này - kẻ đứng đầu nhóm Bai Suocheng - đã qua đời vì bệnh trước khi bản án được thi hành.

Nhóm tội phạm bị cáo buộc xây dựng các khu “công viên công nghiệp” tại vùng Kokang, miền Bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc. Từ đây, chúng tổ chức các hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông quy mô lớn, đi kèm nhiều tội ác nghiêm trọng như bắt cóc, tống tiền, cưỡng bức mại dâm, sản xuất và buôn bán ma túy.

Tòa án cho biết các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 29 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ USD), khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

“Hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả xã hội lớn và gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn xã hội”, tuyên bố của tòa nêu rõ.

Dù đã kháng cáo, các bị cáo đều bị Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Quảng Đông bác đơn, giữ nguyên bản án tử hình.

Các vụ xử tử nằm trong chiến dịch trấn áp rộng hơn của Bắc Kinh nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tại Đông Nam Á - nơi các “trung tâm lừa đảo” đã phát triển thành một ngành công nghiệp ngầm, đặc biệt tại Myanmar, Campuchia.

Lực lượng tham gia các hoạt động này bao gồm cả lao động bị buôn bán và người tự nguyện, thực hiện các vụ lừa đảo kỹ thuật số nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, trong đó có hàng nghìn công dân Trung Quốc.

Giới chức khu vực hiện chịu sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác trong việc ngăn chặn sự lan rộng của tội phạm xuyên biên giới. Các chuyên gia nhận định phần lớn các trung tâm lừa đảo do các băng nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu điều hành, cấu kết với các nhóm vũ trang tại Myanmar, lợi dụng tình trạng bất ổn kéo dài do nội chiến.

Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, Myanmar đã đẩy mạnh các chiến dịch truy quét sau khi chịu sức ép mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, hơn 2.000 người đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào KK Park, trung tâm lừa đảo khét tiếng gần biên giới Thái Lan.

Thái Lan dẫn FBI vào sào huyệt lừa đảo

Thái Lan đã mời lực lượng FBI cùng tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” cùng quân đội Thái Lan.

5 giờ trước

Trung Quốc xử tử 11 thành viên của ‘đại gia tộc tội phạm’

Nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của băng nhóm tội phạm thuộc gia tộc họ Minh, băng nhóm này từng điều hành trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar.

17:34 29/1/2026

Vì sao Trung Quốc quyết ra tay trước với 'trùm điện ảnh' Trần Chí?

Ông trùm lừa đảo Trần Chí bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc giữa lúc Mỹ và nhiều nước đã vào cuộc. Với hàng loạt nạn nhân là người Trung Quốc, Bắc Kinh buộc phải hành động nhanh và quyết liệt.

10:30 29/1/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Trung Quốc Trung Quốc Mỹ Thái Lan Campuchia trùm lừa đảo Myanmar xử tử cờ bạc Thái Lan KK Park

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Lieu Chu tich Fed co ‘chieu’ ong Trump? hinh anh

Liệu Chủ tịch Fed có ‘chiều’ ông Trump?

4 giờ trước 11:20 4/2/2026

0

Đang có nhiều lo ngại, tranh cãi dấy lên xung quanh ứng viên Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Hiep uoc hat nhan My - Nga ben bo vuc sup do hinh anh

Hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga bên bờ vực sụp đổ

6 giờ trước 09:33 4/2/2026

0

Việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2 đang làm dấy lên lo ngại về một kỷ nguyên mới không có ràng buộc kiểm soát hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục leo thang.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý