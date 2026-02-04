Thái Lan dẫn FBI vào sào huyệt lừa đảo

Thái Lan đã mời lực lượng FBI cùng tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” cùng quân đội Thái Lan.

Quân đội Thái Lan mời tùy viên quân sự nhiều nước đến thị sát “trung tâm lừa đảo” ở khu vực biên giới. Ảnh: The Nation.

Theo The Nation, Cục trưởng Cục Tình báo Lục quân Hoàng gia Thái Lan - Trung tướng Teeranan Nandhakwang - dẫn đầu đoàn tùy viên quân sự của 20 quốc gia đến thị sát khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia trong ngày 2/2.

Trong đoàn tùy viên quân sự có đại diện của Mỹ, Malaysia và Việt Nam, cùng các sĩ quan Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Chuyến đi được tổ chức tại cửa khẩu Chong Chom, tỉnh Surin, Thái Lan, nằm đối diện thị trấn O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia. Mục đích của chuyến đi là theo dõi tình hình biên giới và các hoạt động phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đoàn tùy viên quân sự và các sĩ quan FBI đã kiểm tra khu vực xung quanh cửa khẩu Chong Chom, nhằm trực tiếp đánh giá vấn nạn lừa đảo tại thị trấn O’Smach.

Theo các quan chức Thái Lan, hai trung tâm lừa đảo lớn đã được xác định tại O’Smach, gồm O’Smach Resort và Royal Hill. Trong đó, Royal Hill có 3 tòa nhà cao 6 tầng, từng được sử dụng làm nơi ăn ở và làm việc của các đường dây lừa đảo đa quốc gia. Khu vực này còn có một tòa nhà điều hành riêng, cùng các cửa hàng phục vụ người trong các đường dây lừa đảo.

Bên trong các tòa nhà, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều bằng chứng, bao gồm các bối cảnh được dàn dựng để trông giống văn phòng của các cơ quan như trụ sở cảnh sát hay ngân hàng. Danh sách nạn nhân ở nhiều nước và đồng phục cảnh sát giả cũng đã được tìm thấy tại đây.

Trước thông tin cho rằng ban đêm vẫn có ánh đèn trong các trung tâm lừa đảo, Trung tướng Teeranan cho biết các tòa nhà có lắp pin năng lượng mặt trời. Các chốt quan sát của Thái Lan cũng ghi nhận hiện tượng có ánh sáng vào ban đêm, song thực tế, bên trong các công trình hiện không có người.

Trung tướng Teeranan cho biết việc thu thập chứng cứ là một phần của quá trình xây dựng hồ sơ, mục tiêu trước mắt là cung cấp thông tin minh bạch cho truyền thông và công chúng.

Trung tướng khẳng định chuyến đi này là một phần của hoạt động “mở cửa hiện trường”, để cộng đồng quốc tế hiểu thêm về tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới Chong Chom (Thái Lan) - O’Smach (Campuchia).

Về việc bố trí lực lượng tại khu vực biên giới, Trung tướng Teeranan cho biết Thái Lan sẽ duy trì triển khai quân theo tuyên bố chung cũng như các vị trí đã được thống nhất. Các vấn đề tiếp theo sẽ được giải quyết thông qua các cơ chế song phương, liên quan tới Ủy ban Biên giới Chung (JBC) và Ủy ban Biên giới Tổng hợp (GBC).

Về số lượng người nước ngoài từng tham gia hoạt động lừa đảo tại khu vực này, Trung tướng Teeranan cho biết các con số tổng hợp cho thấy từng có khoảng 8.000 -10.000 người sống trong các trung tâm lừa đảo.

Phía Thái Lan từng ghi nhận các đợt di chuyển khỏi các trung tâm lừa đảo ở O’Smach vào thời điểm xảy ra các diễn biến quân sự tại khu vực biên giới hồi tháng 12/2025. Các cuộc điều tra về mối liên hệ và trách nhiệm của các bên liên quan hiện vẫn đang tiếp tục.