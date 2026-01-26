Tiết lộ chấn động từ 'địa ngục lừa đảo'

Một người từng làm việc và trốn thoát khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia đã kể lại cuộc sống bên trong các khu phức hợp, đồng thời hợp tác với cảnh sát cùng nạn nhân để bắt giữ kẻ cầm đầu.

Dex chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một kẻ lừa đảo.

Trong hai tháng đầu làm việc tại công ty mới ở Campuchia, anh chỉ làm theo lệnh. Mỗi ngày, Dex ngồi trước màn hình, gửi đi những tin nhắn soạn sẵn, tiếp cận hết người xa lạ này đến người xa lạ khác. Ngồi xung quanh anh là những người Hàn Quốc khác cũng làm y hệt như vậy.

Điện thoại và hộ chiếu bị tịch thu. Các bảo vệ tuần tra trong khu nhà có hàng rào bao quanh. Việc trốn thoát dường như là điều không tưởng. Hơn nữa, anh cần tiền.

“Khi mới sang Campuchia, tôi nghĩ đó chỉ là công việc nhắn tin mờ ám cho một nhóm đầu tư chứng khoán. Tôi không hề biết đó là vụ lừa đảo thực sự”, Dex nói với CNN.

“Khi tôi đến nơi, họ nói có hai loại lừa đảo: Tình cảm và đầu tư chứng khoán. Và họ vận hành cả hai”.

Dex - tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính - là một trong hàng trăm người Hàn Quốc bị cuốn vào các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn do các băng nhóm tội phạm điều hành tại những khu vực biên giới ở Đông Nam Á.

Đây chỉ là một nhánh trong mạng lưới lừa đảo toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, đã khiến nạn nhân khắp thế giới điêu đứng và gây đau đầu cho các cơ quan thực thi pháp luật trong những năm gần đây.

Giờ đây, sau khi trốn thoát, Dex đã bắt tay với một số nạn nhân chính từ chính tổ chức nơi anh từng bị giam giữ, để xây dựng hồ sơ truy tố kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo bằng tiếng Hàn.

Hai trong số đó đã bị dẫn độ về Hàn Quốc vào hôm 23/1.

Sau mỗi tiếng cồng là một vụ lừa đảo

Dex, ngoài 30 tuổi, bước vào khu phức hợp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào khoảng tháng 4/2024, sau khi nhận công việc được quảng cáo như điều hành phòng chat đầu tư chứng khoán.

Theo bài đăng, bên tuyển dụng hứa trả khoảng 2.000 USD /tháng cho “người nhắn tin”, và lên tới 10.000 USD cho “người gọi điện” và “chuyên gia đầu tư” - cao hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Hàn Quốc.

Nhưng Dex nhanh chóng nhận ra, anh đang thực hiện các vụ lừa đảo “mổ lợn”: Dùng tình cảm giả tạo và lợi nhuận đầu tư bịa đặt để dụ nạn nhân, trước khi “mổ xẻ” họ bằng những khoản thiệt hại tài chính nặng nề.

Dex được chỉ đạo giả làm phụ nữ, nhắn tin qua các ứng dụng với mục tiêu nam giới, rồi dẫn dắt họ đến những nền tảng giao dịch chứng khoán giả mạo.

Ảnh chụp từ bên trong khu nhà ở Borey Boao của Dex cho thấy phòng ký túc xá với những cửa sổ có song sắt. Ảnh: Dex.

Trong hai tháng đầu, những “người nhắn tin” như Dex thường tiếp xúc với khoảng 100 người, tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản để thăm dò quy mô tài sản của nạn nhân tiềm năng.

Đến tháng thứ 3, những mục tiêu “hứa hẹn” nhất - chưa đến hai chục người - sẽ được dụ dỗ tham gia vào nền tảng giao dịch giả của tổ chức.

Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, một chiếc cồng lớn sẽ được đánh lên, Dex kể. Một tiếng cồng tương đương khoảng 6.900 USD thu được.

“Mục tiêu lý tưởng là đàn ông ngoài 50 tuổi”, anh kể lại. Họ thường đã tích lũy được tài sản và “hiếm khi có cơ hội trò chuyện với phụ nữ ngoài 30”.

Chiếc bẫy trên mạng

Tháng 5/2024, không lâu sau sinh nhật lần thứ 50, Hoon nhận được tin nhắn Facebook từ một người phụ nữ tự giới thiệu là chủ tiệm làm đẹp 38 tuổi ở Seoul. Ảnh đại diện là một gương mặt trái xoan, mái tóc đen vén sau tai.

Hoon nói với người phụ nữ rằng ông cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm của cô. Khi được trấn an, ông càng lún sâu hơn, gọi cô là “quá đẹp so với một người như tôi” và hỏi vì sao cô lại chọn trò chuyện với một người “chẳng có gì để mang lại”.

Cô đáp lại bằng những lời âu yếm, gọi ông là “bạn trai”, vẽ ra một tương lai với hôn nhân, ngôi nhà chung và những lần thăm cha mẹ hai bên. Khi bạn bè của ông nghi ngờ, cô bảo ông bỏ ngoài tai, khăng khăng rằng hạnh phúc của họ nên được giữ “chỉ giữa hai người”.

Những kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản trực tuyến giả mạo để dụ dỗ nạn nhân. Một kẻ lừa đảo nhắm vào Hoon đã sử dụng hình ảnh này trên tất cả trang mạng xã hội. Ảnh: Hoon.

Bên trên là video deepfake, do cảnh sát chia sẻ, mà các nạn nhân cho biết đã được sử dụng trong vụ lừa đảo nhắm vào một người đàn ông khuyết tật.

Rồi lời mời xuất hiện. Người phụ nữ nói mình đang xem các buổi giảng trực tiếp trên YouTube của một “chuyên gia”, gửi cho Hoon ảnh chụp màn hình những khoản lợi nhuận được cho từ giao dịch ngoại hối - hàng trăm nghìn một ngày, hàng triệu vào ngày khác. Người phụ nữ dụ ông tham gia, khẳng định nền tảng này rất an toàn.

“Anh còn được thưởng 300 USD nếu mở tài khoản nữa”, cô nói.

Sau đó, cô kết nối ông với một “trợ lý”. Người này đã thêm ông vào một nhóm chat, nơi các nhà đầu tư được hướng dẫn tham gia các phiên giao dịch trực tiếp và giao dịch ngoại hối. Hoon chuyển khoảng 6.800 USD vào một tài khoản ngân hàng. Đây chỉ là khoản đầu tiên trong chuỗi giao dịch cuối cùng đã rút sạch 145.000 USD tiền tiết kiệm của ông.

Cách đó khoảng 3.500 km, đâu đó ở Phnom Penh, gần như chắc chắn có ai đó vừa đánh một tiếng cồng.

Hợp tác để bắt những kẻ cầm đầu

Năm 2025, hơn 330 người Hàn Quốc mất tích ở Campuchia. Dù hầu hết đã được tìm thấy, vẫn còn 79 người chưa rõ tung tích, theo ông Wi Sung-lac, Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc.

Khoảng 200.000 lao động thuộc nhiều quốc tịch đang làm việc trong các khu phức hợp trên, trong đó có khoảng 1.000 người Hàn Quốc, ông Wi nói.

Ngày làm việc của Dex kéo dài từ 7h30h đến 21h30. Văn phòng chật kín gần như toàn nam giới, chỉ có hai phụ nữ được phân công để thực hiện cuộc gọi thoại và video.

Một “chuyên gia đầu tư” giả mạo sẽ được tạo ra bằng công nghệ deepfake, do một trong những kẻ cầm đầu bị cáo buộc - Kang Da Wit - điều hành. Người này sẽ tổ chức các buổi livestream trên YouTube hàng ngày với lượng người xem bị thổi phồng.

Các trưởng nhóm, giả danh nhân viên sàn giao dịch, sẽ hướng dẫn nạn nhân như Hoon nộp tiền vào tài khoản trung gian. Số tài khoản liên tục thay đổi, theo Dex.

Những kẻ khác phụ trách vận hành hàng ngày, bao gồm viết kịch bản, hướng dẫn nhân viên, cũng như tuyển dụng và tịch thu hộ chiếu.

Nhiều nạn nhân, đồng thời là kẻ lừa đảo, từng làm việc trong các khu phức hợp ở Đông Nam Á kể rằng họ phải chịu bạo lực kinh hoàng.

Những bức ảnh chụp dường như cho thấy một số nạn nhân đang bị chích điện. Ảnh: Clay.

Dex cho biết khu vực do người Hàn điều hành “gần như không có bạo lực” và anh chưa từng bị đánh. Tuy nhiên, các giám sát viên cảnh báo rằng những người không đạt chỉ tiêu, rơi vào nợ với công ty, sẽ bị “bán” cho các nhóm người Trung Quốc, nơi việc đánh đập và chích điện diễn ra.

Khi chứng kiến một người như vậy âm thầm biến mất, Dex thề rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào kết cục đó.

Ông Park Chan Dae, một nghị sĩ từng giúp giải cứu người Hàn Quốc khỏi các ổ lừa đảo ở Campuchia, cho biết một số người bị giam đã báo cáo việc bị đối xử tàn bạo.

“Họ bị đánh đập, bị đe dọa xâm hại tình dục, thậm chí còn bị kiểm tra y tế liên quan đến khả năng buôn bán nội tạng”, ông nói với CNN.

Đến tháng thứ 3 ở trong khu phức hợp, Dex thực sự tỉnh ngộ. Một nạn nhân đã gửi cho nhóm lừa đảo khoảng 34.000 USD . Khi những tiếng reo hò vang lên trong căn phòng chật chội, gánh nặng về những gì anh đã làm át hết mọi âm thanh khác.

Trong một lần hiếm hoi được ra ngoài hai tuần một lần, Dex nắm lấy cơ hội và trốn thoát. Anh bắt taxi thẳng về Phnom Penh, chỉ mang theo điện thoại và tiền mặt cho chuyến đi, rồi ẩn náu qua đêm tại nhà trọ nhỏ. Sáng hôm sau, anh đến Đại sứ quán Hàn Quốc và bắt đầu thủ tục hồi hương.

Ảnh CNN thu được dường như cho thấy các tù nhân bị trói chặt bên trong một khu nhà. Ảnh: Clay.

Dù vậy, khi đã trở về Hàn Quốc, Dex vẫn nhận được những lời đe dọa qua Telegram từ băng nhóm mà anh đã trốn thoát.

Sau đó, Dex nhìn thấy một bản tin về chính nền tảng giao dịch mà tổ chức của anh từng dùng để lừa nạn nhân. Ở cuối bài viết, có một bình luận để lại thông tin liên lạc, kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng.

Anh do dự, rồi gọi điện. Người phụ nữ nghe máy là Clay - nạn nhân đã mất hơn 138.000 USD vì đường dây này.

Clay, thúc giục Dex làm việc với cảnh sát. Ban đầu anh từ chối, lo sợ mình sẽ bị xem là tội phạm. Nhưng cuối cùng, anh đã giao nộp ảnh, bảng tính và nhật ký trò chuyện, giúp cảnh sát gộp các đơn tố cáo riêng lẻ thành cuộc điều tra lớn hơn. Cảnh sát phát hiện hơn 100 đơn khiếu nại có liên quan, với tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ won ( 8,1 triệu USD ).

“Khi họ bắt đầu bắt giữ các thành viên, những lời đe dọa cũng chấm dứt”, Dex nói.

Clay sau đó đã tập hợp một nhóm các nạn nhân người Hàn, trong đó có Hoon, để thúc giục chính quyền hành động trước “cuộc khủng hoảng lừa đảo toàn cầu”. Nhóm gồm một bà mẹ hai con mất 1 triệu USD , một người đàn ông đã ly hôn mất hơn 100.000 USD , và một phụ nữ mất người thân vì tự tử sau khi nạn nhân đó rơi vào bẫy lừa đảo.

Khi so sánh nhật ký trò chuyện và bản ghi âm giọng nói, họ phát hiện cùng một người đàn ông Hàn Quốc - kẻ cầm đầu bị cáo buộc Kang. Dex đã giúp Clay xác minh các tài khoản này.

Kang bị cảnh sát Campuchia bắt giữ vào tháng 2/2025 và đã bị đưa về Hàn Quốc cùng với vợ.