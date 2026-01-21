Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng nghìn người bỏ trốn khỏi các trung tâm lừa đảo ở Campuchia

  Thứ tư, 21/1/2026 19:22 (GMT+7)
Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ lo ngại về nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, đang "lang thang tìm kiếm sự giúp đỡ".

Các nạn nhân ở trung tâm lừa đảo vào năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong những ngày gần đây, hàng nghìn người, trong đó có nhiều trường hợp nghi là nạn nhân của nạn buôn người, đã được thả hoặc trốn thoát khỏi các khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia.

Động thái này diễn ra sau khi áp lực quốc tế ngày càng gia tăng nhằm trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD này, Guardian đưa tin.

Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh cho biết họ đã nhận được báo cáo từ 1.440 công dân Indonesia được thả khỏi các trung tâm lừa đảo.

Trong khi đó, các công dân Trung Quốc cũng được ghi nhận xếp thành hàng dài bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho biết họ đã xác định vị trí của 15 video và hình ảnh, đồng thời rà soát bài đăng trên mạng xã hội. Dữ liệu cho thấy những cuộc trốn thoát và thả người tại ít nhất 10 khu tổ hợp lừa đảo trên khắp Campuchia.

Hiện chưa có con số chính xác về số người được thả, song Amnesty ước tính con số này lên tới hàng nghìn người.

Montse Ferrer, giám đốc nghiên cứu khu vực của Amnesty, cho biết rất khó xác định vai trò cụ thể của lực lượng cảnh sát trong các đợt thả người này.

Theo bà, trong một số video có thể thấy cảnh sát xuất hiện, nhưng nhiều đoạn ghi hình khác thì không.

Bà Ferrer cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu hỗ trợ đối với những lao động sau khi có được tự do. Một số người được nhìn thấy “lang thang tìm kiếm sự trợ giúp, và chúng tôi cũng biết rằng một số người đã kịp tới được các nơi trú ẩn an toàn”, bà nói.

Nếu không có sự hỗ trợ, nguy cơ những lao động này lại bị chuyển sang các địa điểm lừa đảo mới là rất lớn. Đây là xu hướng từng xảy ra trong các đợt thả người trước đây.

“Chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp bị buộc phải chuyển sang khu tổ hợp khác. Nếu người trốn thoát không biết đi đâu, không biết phải làm gì tiếp theo, thì họ hoàn toàn có khả năng lại rơi vào một khu tổ hợp khác”, bà cảnh báo.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ tại nhiều khu vực Đông Nam Á, trong đó có Campuchia. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 100.000 người đang làm việc trong các khu tổ hợp này.

Nhiều lao động bị lừa bằng những lời mời làm việc, sau đó bị giam giữ trái ý muốn và bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa tình cảm, đầu tư và gian lận tiền mã hóa.

Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á của Đại học Harvard, mô tả các đợt thả người gần đây là chưa từng có tiền lệ tại Campuchia.

“Rõ ràng là tất cả diễn biến này đều bắt nguồn từ áp lực quốc tế ngày càng leo thang, vốn đã tích tụ trong nhiều năm, nhưng thực sự tăng vọt sau hành động mang tính lịch sử của Anh và Mỹ vào ngày 14/10/2025 nhằm vào Chen Zhi”, ông nói.

Trần Chí, một tỷ phú gốc Trung Quốc, đã bị Anh và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025. Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành một “đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và các nạn nhân trên toàn thế giới”. Trần Chí đã bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc.

Chính phủ Campuchia không phản hồi yêu cầu bình luận liên quan đến các đợt thả người gần đây.

Trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết sẽ “xóa bỏ… tất cả vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.

Ông Sims cho rằng dù các đợt thả người mới nhất là tín hiệu tích cực, vấn đề sẽ sớm tái diễn nếu áp lực quốc tế không được duy trì.

Minh An

