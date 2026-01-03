Nước thải lẫn vào nước uống, ít nhất 10 người Ấn Độ tử vong

It nhất 10 người tử vong và hàng trăm người đã phải nhập viện ở Indore, Ấn Độ, do nước uống bị nhiễm nước thải.

Hơn 200 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Indore. Ảnh: Sameer Khan.

Nước uống bị nhiễm nước thải được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 10 người, trong đó có một bé trai sơ sinh, thiệt mạng và hơn 270 người khác phải nhập viện tại Indore - thành phố được xếp hạng “sạch nhất Ấn Độ” trong suốt 8 năm liên tiếp, Guardian đưa tin.

Nguyên nhân được cho là do nhà vệ sinh công cộng xây đè lên đường ống cấp nước, dường như làm nước thải rò rỉ vào nguồn nước uống.

Người dân ở một khu dân cư đông đúc, thu nhập thấp tại Indore, bang Madhya Pradesh, cho biết họ đã báo chính quyền suốt nhiều tháng về tình trạng nước máy có mùi hôi thối.

Tuy nhiên, những phản ánh này không được xử lý, bất chấp việc thành phố được đánh giá cao về phân loại rác và các biện pháp vệ sinh môi trường.

Nước thải lẫn vào nguồn nước uống

“Tôi đã nhận được thông tin về 10 trường hợp tử vong do dịch tiêu chảy bùng phát bởi nguồn nước bị ô nhiễm tại khu Bhagirathpura”, thị trưởng Indore Pushyamitra Bhargava cho biết.

Ông nói thêm rằng nước thải đã lẫn “vào đường ống chính dẫn từ bể chứa nước”.

Truyền thông địa phương đưa tin số người tử vong đã tăng lên 15, song chưa có xác nhận chính thức.

Ít nhất 32 bệnh nhân hiện được điều trị trong các khoa hồi sức tích cực. Ngoài những người phải nhập viện, thủ hiến bang Mohan Yadav cho hay các đội y tế đi từng nhà đã xác định được 2.456 “trường hợp nghi nhiễm”, và sơ cứu “ngay tại chỗ”.

Giới chức cho biết một nhà vệ sinh công cộng được xây dựng phía trên đường ống cấp nước sinh hoạt có thể đã khiến nước thải thấm vào nguồn cung cấp nước. Nhà vệ sinh này được xây dựng mà không có bể tự hoại.

Từ đầu tuần này, người dân đã liên tục đổ đến bệnh viện với các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao.

Các xét nghiệm nước “xác nhận sự hiện diện của những loại vi khuẩn bất thường, thường có trong nước cống chứa chất thải của con người”, một quan chức y tế cho biết.

Người dân nói rằng các khiếu nại của họ về chất lượng nước đã bị mắc kẹt trong “mê cung” thủ tục hành chính rườm rà.

“Xét về mặt sơ bộ, đây là một trường hợp tắc trách nghiêm trọng trong thực thi nhiệm vụ”, ông Kamal Waghela, ủy viên hội đồng đô thị Indore, nhận định. Một số quan chức thành phố đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ kết quả điều tra.

Shivam Verma, thẩm phán quận, cho biết sự cố rò rỉ gây ô nhiễm đã được khắc phục và các quan chức đang kiểm tra xem có sự cố nào khác không.

"Việc này đáng lẽ không nên xảy ra ngay từ đầu. Chúng tôi đã thành lập ủy ban để điều tra vụ việc, và sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào để đảm bảo rằng điều đó sẽ không tái diễn", thủ hiến Yadav nói với giới truyền thông.

Indore từng được xếp hạng là "thành phố sạch nhất" của Ấn Độ trong 8 năm liên tiếp. Ảnh: Mahesh Dutt Sharma/Alamy.

Các gia đình đau buồn

Một bé trai 5 tháng tuổi tử vong được cho là đã uống sữa pha bằng nước máy, theo lời người cha - Sunil Sahu.

​Avyan bú mẹ nhưng cha bé nói rằng gia đình đã cho bé uống thêm hỗn hợp sữa pha loãng, BBC đưa tin.

Ở nhiều gia đình Ấn Độ, sữa bò được cho là quá đặc đối với trẻ sơ sinh và có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, vì vậy người chăm sóc thường pha loãng sữa.

Gia đình ​Avyan đã đun sôi hỗn hợp sữa và nước rồi để nguội trước khi cho bé uống.

“Không ai nói với chúng tôi rằng nước bị ô nhiễm. Chúng tôi đã lọc nước. Cả khu phố đều dùng chung nguồn nước đó. Không hề có cảnh báo nào”, ông nói.

Đứa trẻ bắt đầu bị tiêu chảy vào ngày 26/12/2025. Mặc dù được bác sĩ địa phương điều trị, đứa trẻ đã tử vong trong vòng 3 ngày. Sahu cáo buộc rằng nước máy đã khiến con trai mình tử vong.

Trong khi đó, Sanjay Yadav - một thợ may - cho biết mẹ anh (69 tuổi), cũng bắt đầu nôn mửa vào tối ngày 26/12.

"Chúng tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện, nhưng bà ấy đã qua đời chưa đầy 24 giờ sau đó", Yadav nói. Con trai 11 tháng tuổi của anh cũng đang bị ốm.

Chính quyền cho biết sẽ ban hành các quy định mới nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự. Hiện tại, chính quyền thành phố đang cung cấp nước cho Bhagirathpura bằng xe bồn. Người dân cho biết họ đã được thông báo không sử dụng nước máy cho đến khi có thông báo mới.

Cuộc khủng hoảng tại Indore diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về an toàn nguồn nước trên toàn quốc.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi dân số đô thị của Ấn Độ tăng nhanh, những lỗ hổng trong công tác kiểm định chất lượng nước sẽ làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

The Times of India đưa tin chỉ 8% phòng thí nghiệm kiểm tra nước công lập, do chính quyền Delhi quản lý, được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Quốc gia về Thử nghiệm và Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm - cơ quan chứng nhận các cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quốc tế.

Trên phạm vi cả nước, hiện mới có 59% phòng thí nghiệm công lập được công nhận ở Ấn Độ.