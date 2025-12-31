Ấn Độ soán ngôi Nhật Bản thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Giới chức Ấn Độ kỳ vọng sẽ vượt Đức trong vòng 3 năm tới.

Khu chợ đông đúc ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo tính toán trong báo cáo tổng kết kinh tế cuối năm của chính phủ Ấn Độ, nước này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, South China Morning Post đưa tin hôm 30/12.

“Ấn Độ nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đang ở vị thế thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng này”, bản cáo kinh tế của chính phủ nước này cho hay.

“Với GDP được định giá 4,18 nghìn tỷ USD , Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, và có khả năng vượt Đức, nền kinh tế lớn thứ 3, trong vòng hai năm rưỡi đến 3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7.300 tỷ USD vào năm 2030”, theo báo cáo.

Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức sẽ còn phụ thuộc vào dữ liệu dự kiến công bố vào năm 2026 - khi các con số cuối cùng về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm được phát hành.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục vượt Nhật Bản vào năm tới với quy mô nền kinh tế Ấn Độ đạt 4.510 tỷ USD , so với 4.460 tỷ USD của Nhật Bản.

Đánh giá đầy lạc quan của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh vẫn tồn tại những lo ngại kinh tế, sau khi Mỹ áp đặt các mức thuế lớn đối với Ấn Độ hồi tháng 8.

Ấn Độ cho rằng tăng trưởng liên tục phản ánh “khả năng chống chịu trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu kéo dài”.

Tuy nhiên, một số chỉ số khác cho thấy vẫn còn những vấn đề cần chú ý.

Về dân số, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 đạt 2.694 USD , thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản ( 32.487 USD ) và thấp hơn 20 lần so với Đức ( 56.103 USD ).

Theo số liệu của chính phủ, hơn 1/4 trong tổng số 1,4 tỷ dân của Ấn Độ nằm trong độ tuổi 10-26. Nước này hiện gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ số lượng việc làm có thu nhập cao cho hàng triệu sinh viên tốt nghiệp trẻ.

“Là một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới, câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ đang được định hình bởi khả năng tạo ra việc làm chất lượng, hấp thụ hiệu quả lực lượng lao động đang mở rộng, đồng thời bảo đảm tăng trưởng bao trùm và bền vững”, báo cáo nhấn mạnh.

Trong năm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố các đợt cắt giảm mạnh thuế tiêu dùng và thúc đẩy cải cách luật lao động, sau khi tăng trưởng kinh tế chạm mức thấp nhất trong 4 năm, tính trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3.