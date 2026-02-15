Những điều nên tránh làm dịp Tết để thu hút may mắn

Tại khu vực Đông Á, Tết Nguyên đán gắn liền với hàng loạt phong tục lâu đời. Từ món ăn, lời nói đến quà tặng ngày Tết, mỗi chi tiết đều được tin là có thể ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và sự hanh thông của cả năm mới.

Người đến đền Wong Tai Sin, Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Khi bước sang năm mới, khắp Đông Á và nhiều nơi trên thế giới rộn ràng không khí chuẩn bị đón năm mới. Bên cạnh những mâm cỗ đoàn viên ấm áp và sắc đỏ ngập tràn không gian, các gia đình còn gìn giữ và thực hành nhiều phong tục lâu đời, với niềm tin giúp xua đi điều không may và mở lối cho tài lộc, thịnh vượng trong năm mới.

South China Morning Post đã điểm qua những điều kiêng kỵ phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán, cùng ý nghĩa và câu chuyện đằng sau các tập tục này ở Trung Quốc.

Những món ăn nên tránh

Ẩm thực giữ vai trò trung tâm trong các lễ mừng năm mới, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để xuất hiện trên bàn tiệc ngày Tết.

Việc tránh những món ăn mang hàm ý xui xẻo, chia ly hay nghèo khó là điều quan trọng. Tại Trung Quốc, các gia đình ưu tiên những món tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng, trường thọ và thành công trong năm mới.

Chẳng hạn, lê thường bị kiêng vì trong tiếng Trung, từ “lê” đồng âm với “chia ly”, tượng trưng cho sự đổ vỡ trong các mối quan hệ.Trong khi đó, hồng dù mang ý nghĩa cát tường là “mọi việc suôn sẻ”, nhưng lại bị xem là không may trong đêm Giao thừa vì từ “thị” (hồng) gần với từ với "tử" trong tiếng Trung.

Trong dịp đón Tết Nguyên đán, việc tuân theo các phong tục được cho giúp mang lại năng lượng tích cực và may mắn. Ảnh: Sohu.

Màu sắc cũng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Màu đỏ là gam màu chủ đạo của Tết Nguyên đán, tượng trưng cho may mắn và niềm vui, trong khi màu trắng lại gắn với điều kém may mắn.

Vì vậy, các món ăn màu trắng như salad đậu phụ lạnh trộn thường được tránh. Tuy nhiên, các món đậu phụ chế biến kỹ và có màu sẫm hơn như đậu phụ Tứ Xuyên, đậu phụ kho hay đậu phụ chiên nhồi thịt vẫn được chấp nhận.

Một phong tục phổ biến ở Trung Quốc là giấu đồng xu sạch trong một chiếc bánh chẻo giữa hàng chục hoặc hàng trăm chiếc bánh được làm. Người ăn trúng chiếc bánh có đồng xu được tin là sẽ gặp vận may đặc biệt về tiền bạc và tài chính trong năm mới.

Cá là món không thể thiếu trong mâm cỗ Tết, nhưng có một quy tắc quan trọng: Không ăn hết cá. Trong tiếng Trung, từ “cá” đồng âm với “dư”, mang ý nghĩa dư dả. Việc để thừa cá tượng trưng cho mong muốn của cải và may mắn sẽ tiếp nối sang năm sau.

Những từ ngữ nên tránh

Ngôn từ được cho là có sức mạnh đặc biệt, nhất là vào thời khắc mở đầu một năm mới. Vì vậy, nhiều từ và cụm từ được cố ý tránh sử dụng trong thời gian này.

Những từ mang nghĩa tiêu cực trực tiếp như chết, bệnh, đau đớn và ma quỷ đều bị coi là điều cấm kỵ. Các khái niệm liên quan như trống rỗng, mất mát, thiếu thốn cũng thường được tránh nhắc đến trong giao tiếp.

Số 4 thường bị né tránh vì cách phát âm gần giống với từ “tử” trong tiếng Trung.

Khi nhắc đến người đã khuất, người ta thường nói “đã đi rồi” thay vì nói thẳng đến cái chết.

Từ “sách” cũng được xem là nhạy cảm vì trong tiếng Trung, nó đồng âm với từ “thua lỗ” hoặc “mất mát”.

Một gia đình Trung Quốc mừng tuổi năm mới. Ảnh: Shutterstock.

Những món đồ nên tránh mua

Tặng quà là một phần quan trọng trong văn hóa Tết Nguyên đán, nhưng không phải món quà nào cũng được coi là phù hợp và mang lại điềm lành.

Đồng hồ và đồng hồ đeo tay được kiêng kỵ vì cụm từ “tặng đồng hồ” trong tiếng Trung nghe như việc tham dự nghi thức tang lễ.

Vật sắc nhọn như dao hay kéo cũng bị tránh vì tượng trưng cho sự cắt đứt các mối quan hệ.Giày dép cũng không được ưa chuộng làm quà Tết vì từ “giày” trong tiếng Trung đồng âm với “tà” hoặc “xui xẻo”.

Một phong tục phổ biến khác là treo ngược chữ “Phúc” trong dịp Tết Nguyên đán. Việc này mang hàm ý rằng “phúc đã đến”, bởi từ “ngược” đồng âm với từ “đến” trong tiếng Trung.

Khi Tết Nguyên đán cận kề, khắp Đông Á và nhiều nơi trên thế giới rộn ràng không khí chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thuyết dân gian, vào thời nhà Minh (1368-1644), Hoàng đế Zhu Yuanzhang từng có ý định dùng chữ “Phúc” làm dấu hiệu bí mật để xác định những gia đình sẽ bị xử tử.

Hoàng hậu Ma, với mong muốn ngăn chặn thảm kịch, đã ra lệnh cho mọi hộ dân trong thành dán chữ này lên cửa trước rạng sáng. Tuy nhiên, một gia đình mù chữ đã vô tình dán ngược chữ “Phúc”.

Khi hoàng đế nhìn thấy, ông nổi giận và ra lệnh xử tử cả nhà đó.

Hoàng hậu Mã nhanh trí can gián: “Họ biết hôm nay bệ hạ sẽ đến, nên cố ý dán ngược chữ ‘Phúc’. Như vậy chẳng phải có nghĩa là ‘phúc đã tới’ hay sao?”

Câu trả lời khéo léo ấy đã giúp gia đình kia thoát khỏi tai họa.