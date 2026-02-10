Trung Quốc phát triển vũ khí vi sóng 20GW đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang phát triển công nghệ quân sự mới, có thể làm gián đoạn các mạng lưới vệ tinh như Starlink.

Bộ điều khiển nguồn xung kiểu Tesla công suất 20 gigawatt có thể hoạt động liên tục và ổn định trong một phút. Ảnh: Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc.

Tại Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), có một thiết bị trông khá bình thường mang tên TPG1000Cs. Tuy nhiên, nó có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Starlink, theo South China Morning Post.

TPG1000Cs là bộ phát dẫn động nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới dành cho vũ khí vi sóng công suất cao (HPM), có khả năng tạo ra mức công suất cực lớn lên tới 20 gigawatt, duy trì liên tục trong tối đa một phút.

Thiết bị này chỉ dài khoảng 4 m và nặng 5 tấn, đủ nhỏ gọn để có thể lắp đặt trên xe tải, tàu chiến, máy bay hoặc thậm chí là vệ tinh.

Vũ khí vi sóng không tấn công tiếp xúc như các loại vũ khí động năng truyền thống hay đốt cháy mục tiêu như laser, mà sử dụng xung điện từ để làm nhiễu, gián đoạn hoặc phá hỏng mạch điện linh kiện điện tử bên trong khí tài của đối phương.

Theo ước tính của một số chuyên gia Trung Quốc, một vũ khí vi sóng đặt trên mặt đất có công suất trên 1 gigawatt có thể gây gián đoạn nghiêm trọng, thậm chí làm hư hại các vệ tinh Starlink đang hoạt động ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Trước đây, các hệ thống tương tự đã được biết đến chỉ có thể hoạt động liên tục không quá 3 giây và có kích thước cồng kềnh hơn rất nhiều.

Theo Euronews, Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang nghiên cứu khả năng phát triển công nghệ vi sóng công suất cao thành vũ khí, có thể làm gián đoạn vệ tinh.

Việc phá hủy vệ tinh bằng vũ khí thông thường có thể tạo ra các “đám mây” mảnh vỡ lớn, hay còn gọi rác vũ trụ, đe dọa tàu vũ trụ khác, bao gồm cả phương tiện của chính quốc gia tấn công.

Ngược lại, vũ khí vi sóng về mặt lý thuyết có thể làm tê liệt hệ thống điện tử mà không tạo ra lượng lớn mảnh vỡ, từ đó mang lại lợi thế chiến lược.

Các nhà nghiên cứu cho biết đột phá này đạt được nhờ vật liệu cách điện dạng lỏng đặc biệt có tên Midel 7131.

“Bằng cách sử dụng chất điện môi lỏng có mật độ năng lượng cao Midel 7131 và đường tạo xung hai độ rộng, nghiên cứu đã đạt được việc thu nhỏ hóa máy biến áp Tesla tích hợp và hệ thống tạo xung”, các nhà khoa học viết.