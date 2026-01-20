​​Trung Quốc phục dựng ‘áo giáp vàng’

Các chuyên gia bảo tồn đã phục dựng bộ giáp bằng đồng mạ vàng, sau khi phát hiện những mảnh giáp trong một ngôi mộ hoàng gia trên cao nguyên Tây Tạng.

Trong nhiều năm, vẻ lộng lẫy của áo giáp mạ vàng thời nhà Đường được nhiều người ca ngợi. Ảnh: South China Morning Post.

Suốt hàng thế kỷ, vẻ huy hoàng của áo giáp vàng thời Đường chỉ tồn tại trong thơ ca và trí tưởng tượng, bởi chưa từng có hiện vật nào được khai quật.

Điều đó đã thay đổi vào tuần trước, khi Phòng thí nghiệm Trọng điểm về Khoa học Khảo cổ và Di sản Văn hóa thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) công bố “áo giáp vàng” thời Đường duy nhất được biết đến nay.

Bộ giáp bằng đồng mạ vàng được phục dựng công phu, sau khi được phát hiện trong một ngôi mộ hoàng gia trên cao nguyên Tây Tạng.

Không chỉ ghép từng mảnh giáp, nhóm phục dựng còn dựng video mô phỏng diện mạo ban đầu của bộ giáp khi còn nguyên vẹn.

Các mảnh giáp được chụp lại trong quá trình khai quật. Ảnh: South China Morning Post.

Ngoài áo giáp, các hiện vật còn bao gồm đồ sơn mài và đồ vật bằng kim loại, được khai quật và phục dựng từ những lăng mộ hoàng gia Tuyuhun trong giai đoạn 2022-2025.

“Chúng tôi áp dụng phương pháp ‘chia tổng thể thành từng bộ phận rồi lắp ghép lại thành một chỉnh thể’, tiến hành làm sạch, bóc tách và bảo vệ theo từng lớp, đồng thời ghi chép, phân loại tỉ mỉ từng phiến giáp”, chuyên gia bảo tồn di sản văn hóa Guo Zhengchen cho biết tại buổi họp báo công bố hiện vật ngày 14/1.

Ngôi mộ hoàng gia trên được cho từng bị đào trộm và khai quật bảo tồn, khiến các phiến giáp bị vỡ vụn và xuống cấp nghiêm trọng.

Các mảnh giáp đồng và giáp sơn mài nằm lẫn lộn, không còn cấu trúc rõ ràng. Chúng ở trong tình trạng mong manh, có thể vỡ vụn chỉ với một va chạm nhẹ.

“Bằng công nghệ quét 3D, chúng tôi ghi lại vị trí không gian ban đầu của từng phiến giáp, đồng thời phân tích kỹ thuật chế tác và thành phần vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét và kính hiển vi siêu sâu”, nhóm bảo tồn cho biết.

Kết quả phân tích cho thấy đây không chỉ là giáp đồng, mà là giáp mạ vàng, với một lớp dát vàng phủ bên ngoài. Dựa trên phát hiện này, nhóm nghiên cứu đã dựng nên video phục dựng chi tiết.

Dựa trên các hiện vật bằng vàng, vải lụa trong mộ, cùng phương pháp định niên đại bằng vòng gỗ, theo báo cáo, ngôi mộ có niên đại vào giữa thế kỷ VIII.

Người nằm trong mộ được xác nhận là một vị vua của vương quốc Tuyuhun, và bộ giáp vàng nhiều khả năng là một trong những bảo vật quý giá nhất của ông.

Từng là một vương quốc hùng mạnh ở biên giới phía tây Trung Quốc, Tuyuhun lần lượt bị nhà Tùy rồi nhà Đường khuất phục, trước khi trở thành chư hầu của đế quốc Tubo trên cao nguyên Tây Tạng.

Phát hiện này cũng phù hợp với ghi chép trong Tân Đường thư do sử gia Ouyang Xiu vào thế kỷ XI biên soạn, trong đó mô tả quân Tubo sở hữu “áo giáp tinh xảo che kín toàn thân, chỉ chừa lỗ cho đôi mắt, khiến cung mạnh và đao sắc cũng khó gây tổn hại nghiêm trọng”.