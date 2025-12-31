Video nhóm học sinh đi muộn nhảy cho cả lớp xem gây bão ở Trung Quốc

Một giáo viên ở miền Đông Trung Quốc đã phạt những học sinh đi học muộn nhảy theo ca khúc Mistake. Video quay lại màn trình diễn này sau đó thu hút hơn một triệu lượt thích trên mạng xã hội.

Video nhảy múa của nhóm học sinh đi muộn ở Trung Quốc đã thu hút hơn một triệu lượt thích. Ảnh: Douyin.

Khi một nhóm nam sinh 15 tuổi ở thành phố Đức Châu, Sơn Đông (Trung Quốc) đến lớp trễ, cô giáo họ Feng đã nghĩ ra “chiêu” phạt sáng tạo và hài hước.

Thay vì trách phạt theo cách thông thường, cô Feng yêu cầu học sinh đứng lên bục giảng và lắc lư theo ca khúc Mistake - bản hit ra mắt năm 2009.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Douyin, thu hút hơn một triệu lượt thích, South China Morning Post đưa tin.

Khi các cậu học trò tạo hình trái tim, cả lớp bật cười nghiêng ngả. Với nhiều người xem, giai điệu bắt tai cùng ca từ chân thành và có phần “xưa cũ” của bài hát đã gợi lên cảm giác hoài niệm thú vị.

“Hình phạt mang tính nhân văn này hiệu quả hơn nhiều so với việc bắt các em đứng suốt hàng giờ. Có một giáo viên đầy yêu thương, học sinh sẽ vui vẻ và hạnh phúc”, cư dân mạng bình luận.

Một người khác hài hước đề xuất thành lập hẳn một “nhóm nhạc nam phạm lỗi”, đùa rằng: “Tôi sợ là các em sẽ nghiện nhảy mất thôi”.

Nhiều ý kiến cũng khen các cậu bé trông chẳng khác nào những ngôi sao.

Chia sẻ với báo chí, cô Feng cho biết việc đi học muộn chỉ là lỗi nhỏ, còn những hình phạt nghiêm khắc có thể khiến trẻ em sợ mắc sai lầm.

“Âm nhạc và sự tương tác giúp các em bớt ngượng ngùng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng luôn ấm áp hơn sự chỉ trích”, cô nói.

Cô cũng cho biết các em học sinh rất hợp tác và trông rất đáng yêu khi nhảy múa.

Mẹ của một trong số các học sinh chia sẻ: “Con trai tôi kể lại chuyện này, vợ chồng tôi cười đến rơi nước mắt. Cảm ơn cô Feng vì hình phạt vui nhộn như vậy. Ngày mai tôi sẽ đánh thức cháu sớm hơn một tiếng để tránh đi học muộn”.

Ngày 17/12, cô Feng tiếp tục đăng tải video khác, trong đó nhóm học sinh nhảy lại một lần nữa với động tác phức tạp hơn.

“Nhóm nhảy của các cậu bé mắc lỗi chính thức ra mắt. Điều bắt đầu từ một hình phạt đã trở thành ‘phần thưởng’ vui vẻ đối với các em”, cô chú thích.

Những phương pháp giảng dạy sáng tạo, giàu tính thấu hiểu như vậy ngày càng nhận được sự quan tâm tại Trung Quốc.

Trước đó, một giáo viên tiểu học khác ở tỉnh Sơn Đông, cô Zhang, đã dùng tiền túi mua quà, tổ chức các buổi đấu giá, khuyến khích học sinh tích lũy tem cho hành vi tốt để đổi lấy phần thưởng.

Nổi tiếng với các buổi chia sẻ về giáo dục giới tính và phòng chống bắt nạt học đường, cô Zhang hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên mạng.

