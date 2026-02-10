Mỹ ký thỏa thuận hạt nhân với nước từng là đồng minh thân cận của Nga

Mỹ và Armenia ngày 9/2 đã ký một thỏa thuận nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự nhân chuyến thăm 2 ngày của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tới quốc gia vùng Nam Caucasus.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới quốc gia Nam Caucasus này trong nhiều năm qua.

Phó Tổng thống Vance đến Armenia trong bối cảnh Washington đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm củng cố tiến trình hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, hai nước láng giềng từng nhiều lần xung đột. Sau chặng dừng tại Armenia, ông Vance dự kiến sẽ tiếp tục tới Thủ đô Bakuc ủa Azerbaijan vào ngày mai.

Ngoài hợp tác hạt nhân dân sự, ông Vance cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một dự án trọng điểm nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt trong khu vực, một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường kết nối kinh tế và ổn định lâu dài tại Nam Caucasus.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Armenia, quốc gia từng là đồng minh thân cận của Nga, đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khi ảnh hưởng của Moscow tại khu vực suy giảm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Nhà Trắng vào tháng 8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận giữa Armenia và Azerbaijan, theo đó hai bên cam kết từ bỏ các yêu sách lãnh thổ đối với nhau và kiềm chế việc sử dụng vũ lực.

Armenia và Azerbaijan đã hai lần giao tranh trong những năm gần đây liên quan đến khu vực Karabakh. Năm 2023, Azerbaijan đã giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ miền núi này trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng, chấm dứt hơn ba thập kỷ kiểm soát của lực lượng ly khai Armenia.

Văn phòng Thủ tướng Armenia cho biết, Phó Tổng thống Vance sẽ có các cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Armenia Pashinyan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm của ông Vance nhằm “thúc đẩy các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Donald Trump và quảng bá Lộ trình Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế”.