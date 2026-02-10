Một quốc gia cấm tặng hoa bằng tiền

Khi các cặp tình nhân trên khắp thế giới đang săn lùng món quà Valentine hoàn hảo, những người đang yêu tại Kenya lại được cảnh báo nên tránh một cách thể hiện tình cảm “hoành tráng”, nếu không muốn vô tình vi phạm pháp luật.

Bó hoa được làm từ tiền giấy. Ảnh: Kenya KTN YouTube.

Trong thông cáo báo chí phát đi mới đây, Ngân hàng Trung ương Kenya (CBK) kêu gọi công chúng không mạo hiểm vi phạm pháp luật bằng việc làm hư hại tiền giấy.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện xu hướng những bó hoa được kết từ tiền mặt, CNN đưa tin.

Theo CBK, việc những tờ shilling Kenya được xếp thành hình hoa có nguy cơ “làm tổn hại đến tính toàn vẹn” của tiền. Quá trình sử dụng keo dán, kim bấm và ghim có thể khiến tờ tiền trở nên “không còn phù hợp để lưu thông”.

“Tình trạng này dẫn đến việc gia tăng tiền giấy bị loại bỏ trong quá trình xử lý, buộc phải thu hồi và thay thế tiền tệ sớm hơn dự kiến, gây ra chi phí không cần thiết cho người dân và cho ngân hàng”, thông cáo nêu rõ.

“CBK không phản đối việc dùng tiền mặt làm quà tặng. Tuy nhiên, việc sử dụng đó không được phép bao gồm bất kỳ hành vi nào làm thay đổi, gây hư hỏng hay làm biến dạng tiền giấy”, cơ quan này nhấn mạnh.

Theo Bộ luật Hình sự Kenya, bất kỳ ai làm bó hoa tiền đều có nguy cơ bị truy tố, bởi hành vi cố ý làm hư hại tiền tệ - dù là làm bẩn, xé rách hay cắt - đều bị coi là phạm pháp.

Người vi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 3 tháng tù, phạt tiền tối đa 2.000 shilling (khoảng 15,50 USD ), hoặc chịu cả hai hình phạt, theo quy định của bộ luật.

Kenya không phải là quốc gia châu Phi duy nhất cảnh báo công chúng về những hành động lãng mạn kiểu này.

Vào tháng 3/2023, Giám đốc Vụ Tiền tệ của Ngân hàng Ghana đã kêu gọi người dân không sử dụng tiền cedi để làm giỏ quà hay bó hoa.

Tại Nigeria, theo BBC, việc “rải” tiền naira trong các đám cưới ngày càng bị siết chặt kiểm soát trong những năm gần đây.