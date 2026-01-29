Tuyên bố gây bất ngờ của ông Trump về đà giảm của USD

Trong khi đồng USD lao dốc và giá vàng vọt lên mức kỷ lục, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định đây là "điều tuyệt vời".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

​​Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/1 cho biết ông không gặp vấn đề gì với việc đồng USD sụt giảm mạnh. “Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời”, ông Trump nói với các phóng viên tại Iowa khi được hỏi về đà giảm của đồng tiền này. “Hãy nhìn vào hoạt động kinh doanh mà chúng ta đang thực hiện. Đồng USD đang làm rất tốt”.

Đồng USD lao dốc được cho là bởi những biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu và sự hoài nghi ngày càng gia tăng về mức độ đáng tin cậy của Mỹ với tư cách là đối tác thương mại, theo Politico.

Một phần đà giảm của USD cũng bắt nguồn từ sự phục hồi đột ngột của đồng yên kể từ tuần trước, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp để nâng đỡ đồng tiền của nước này.

Quan điểm trái chiều

Từ lâu, ông Trump đã khẳng định rằng đồng tiền yếu hơn sẽ giúp các ngành công nghiệp mà ông mong muốn thúc đẩy, đặc biệt là sản xuất và dầu khí.

Các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài thường ghi nhận lợi nhuận cao hơn khi họ có thể quy đổi khoản thanh toán bằng ngoại tệ sang một đồng USD yếu hơn. Khi đồng USD yếu, cùng một lượng ngoại tệ đó đổi sang USD sẽ được nhiều USD hơn.

Một số cố vấn khác của ông Trump, bao gồm cả Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Stephen Miran - người đã tạm nghỉ khỏi vai trò cố vấn kinh tế hàng đầu của tổng thống - cho rằng sức mạnh của đồng USD trong những năm gần đây đặt doanh nghiệp trong nước vào thế cạnh tranh bất lợi so với những công ty có trụ sở ở nước ngoài.

Chính quyền ông Trump có thể hoan nghênh đồng USD yếu hơn, vì điều đó sẽ khiến hàng hóa Mỹ rẻ hơn ở nước ngoài và có thể giúp giảm thâm hụt thương mại.

Một số người suy đoán đồng USD có thể đang bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm qua, ông Trump đã thể hiện những quan điểm trái chiều về USD. Ông nhấn mạnh sức mạnh của USD đem lại lợi thế cho Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương, nhưng ông cũng lưu ý về lợi ích mà ngành sản xuất có được khi đồng bạc xanh yếu đi.

“Tôi thích đồng USD mạnh, nhưng đồng USD yếu giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền”, Tổng thống Trump từng chia sẻ.

Tuy nhiên, đồng USD “mềm” cũng làm suy giảm sức mua của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đồng thời có thể dẫn tới lạm phát cao hơn.

Đây là một trong những lý do khiến các quan chức Bộ Tài chính Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Scott Bessent, thường ủng hộ đồng USD mạnh.

Theo ông Rob Kaplan, phó Chủ tịch Goldman Sachs và cựu chủ tịch Fed Dallas, việc đồng USD suy yếu kéo dài sẽ mang theo nhiều rủi ro đối với kinh tế Mỹ.

“Đúng là đồng USD yếu giúp thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, Mỹ đang gánh khoản nợ 39.000 tỷ USD và đang trên đà lên tới hơn 40.000 tỷ USD . Khi mức nợ lớn đến như vậy, tôi cho rằng sự ổn định của đồng tiền có lẽ quan trọng hơn xuất khẩu,” ông nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Lao dốc

Giọng điệu bình thản của Tổng thống Donald Trump trước làn sóng bán tháo đồng USD đang làm dấy lên suy đoán rằng đồng tiền Mỹ có thể bước vào chu kỳ suy giảm kéo dài, tiếp thêm động lực cho giới đầu tư bán ra đồng bạc xanh.

Đồng USD ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ đợt triển khai thuế quan năm 2025, sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông không nghĩ đồng tiền này đã suy yếu quá mức.

Đồng USD suy yếu mang lại một tỷ giá hối đoái có lợi cho các nhà xuất khẩu Mỹ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.Ảnh: Reuters.

Chỉ số đồng USD của Bloomberg (Bloomberg Dollar Spot) có lúc giảm tới 1,2%, khi những phát biểu trên làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng bạc xanh cũng như trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Theo Stephen Jen, nhà sáng lập Eurizon SLJ Capital, quan điểm của chính quyền Trump về đồng USD có thể đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn suy giảm mới.

“Rất có thể đây là khởi đầu của chặng giảm tiếp theo của đồng USD, và nhiều người có lẽ chưa sẵn sàng cho kịch bản này”, Jen, cựu chiến lược gia tiền tệ của Morgan Stanley, viết trong một bản ghi chú trước khi ông Trump phát biểu.

“Đã có cả một thế hệ các nhà phân tích tiền tệ quen làm việc trong bối cảnh đồng USD mạnh và kinh tế Mỹ mạnh, nên không thể xử lý kịch bản đồng USD suy yếu nhưng kinh tế Mỹ vẫn mạnh”, ông cho hay.

Trong phiên giao dịch tại New York, chỉ số USD của Bloomberg đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm, trước khi phục hồi phần nào tại châu Á.

Sự sụt giảm của đồng USD đã đẩy cả đồng euro và bảng Anh lên mức cao nhất kể từ năm 2021, trong khi đồng franc Thụy Sĩ đạt mức cao nhất kể từ năm 2015. Tại châu Á, won Hàn Quốc và ringgit Malaysia dẫn đầu đà tăng so với đồng USD. Giá vàng vọt lên mức kỷ lục mới, vượt 5.250 USD /ounce.

“Khi người có khả năng đứng ra bảo vệ đồng tiền lại tỏ ra không mấy bận tâm, thì ‘tấm đệm’ tâm lý bên dưới đồng USD trở nên mỏng hơn”, Anthony Doyle, chiến lược gia đầu tư chính tại Pinnacle Investment Management ở Sydney, nhận định.

Theo ông, thị trường đang đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có còn ổn định như trước hay không. Nếu mức độ ổn định giảm đi, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi lợi ích cao hơn để bù đắp cho rủi ro khi nắm giữ tài sản của Mỹ.

Việc ông Trump chấp nhận đồng USD yếu hơn cũng có thể được xem là yếu tố tiếp tục làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tài sản Mỹ.

Chương trình nghị sự đối ngoại của ông Trump và những lời đe dọa áp thuế lặp đi lặp lại, bao gồm cả việc ông thúc đẩy kế hoạch mua lại Greenland, đã khuếch đại tâm lý “bán nước Mỹ”, gây tổn hại cho đồng USD cũng như giá trị tài sản khác của Mỹ.

Theo một số ý kiến, đây có thể là một tín hiệu khác để bán đồng tiền này và đẩy nhanh quá trình “âm thầm rút lui” khỏi các tài sản như trái phiếu Kho bạc Mỹ.