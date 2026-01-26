Amazon chi 'khủng', phim đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn ế khách

CNN đánh giá Đệ nhất phu nhân Melania Trump và hãng phim Amazon MGM Studios sẽ đối mặt với thử thách đầy cam go trong tuần này với sự ra mắt của bộ phim tài liệu "Melania": Liệu khoản đầu tư hàng triệu USD có mang lại lợi nhuận?

Phim được quảng bá tại 30 quốc gia. Ảnh: NYP

Bộ phim do Amazon MGM Studios sản xuất về Đệ nhất phu nhẫn Mỹ Melania Trump sẽ được công chiếu đồng thời tại 20 địa điểm trên toàn nước Mỹ vào ngày 29/1.

Thư mời tham dự buổi công chiếu đã bắt đầu được gửi đi, trước thời điểm bộ phim chính thức ra rạp vào ngày 30/1, theo Page Six.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tham dự buổi công chiếu tại Washington, D.C., tổ chức ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Donald J. Trump và John F. Kennedy.

Chiến dịch quảng cáo tại 30 quốc gia

Đồng thời, các buổi công chiếu khác cũng sẽ diễn ra cùng lúc tại nhiều thị trường lớn như Los Angeles, New York và San Francisco.

Chiến dịch quảng cáo cho bộ phim đang được triển khai trên phạm vi toàn cầu tại 30 quốc gia, từ mặt tiền nhà thờ Duomo ở Italy, Piccadilly Circus ở London (Anh), cho đến Las Vegas Sphere.

Chiến dịch quảng bá do chính Đệ nhất phu nhân Mỹ dẫn dắt, thay vì theo quy trình truyền thống là hãng phim xây dựng.

“Bà ấy thực sự là người dẫn dắt định hướng sáng tạo tới mọi điểm chạm với công chúng”, Marc Beckman - nhà sản xuất của bộ phim và cũng là cố vấn cấp cao độc quyền của bà Melania, cho biết

Một số buổi chiếu quốc tế do các đại sứ mà ông Trump bổ nhiệm đứng ra tổ chức. Trong đó, có một buổi do Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White chủ trì.

Ông White và chồng là Bryan Eure được biết đến là những nhà gây quỹ lớn cho ông Trump và có mối quan hệ thân thiết với bà Melania Trump, theo các thông tin trước đó.

Marc Beckman đã chia sẻ về kế hoạch ra mắt và mức độ tham gia của Đệ nhất phu nhân. “Bà ấy tham gia vào từng chi tiết. Từng bảng quảng cáo hay quảng cáo truyền hình, trên phạm vi chiến dịch tại 30 quốc gia khác nhau”, ông cho biết.

Theo ông, chưa từng có ai được tiếp cận Đệ nhất phu nhân theo cách này. “Lần đầu tiên, bộ phim đưa khán giả vào những cuộc họp và những địa điểm chưa từng được công bố trước đây - điều này là chưa có tiền lệ”, ông nói thêm.

Bộ phim xoay quanh những ngày dẫn tới lễ nhậm chức gần đây nhất của Tổng thống Trump, và được công bố hai tuần trước khi ông trở lại Nhà Trắng.

Theo nguồn tin, bộ phim dự kiến được phát hành trên nền tảng trực tuyến vào giữa năm 2026.

Đầu tư ít nhất 75 triệu USD nhưng không hút khách

Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30/1. Ảnh: NYP

Theo một nguồn tin thân cận, khoảng 35 triệu USD đã được chi cho việc tiếp thị bộ phim. Các quảng cáo có hình ảnh của đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trên truyền hình, trên bảng quảng cáo, tại các ga tàu điện ngầm, dán trên xe buýt khắp cả nước, và thậm chí cả ở sân vận động Sphere tại Las Vegas.

Để so sánh, cây bút Matthew Belloni của Puck lưu ý rằng Amazon đã chi "ít hơn nhiều" cho chi phí quảng bá và tiếp thị (bộ phim tài liệu về buổi hòa nhạc của ca sĩ Taylor Swift.

Con số này, cộng thêm vào thỏa thuận mua bản quyền trị giá khoảng 40 triệu USD mà Amazon MGM Studios đã ký với bà Melania, đánh dấu ngân sách khổng lồ cho bộ phim tài liệu. Tuy nhiên, bộ phim dường như đang gặp khó khăn trong việc thu về lợi nhuận tiềm năng tại phòng vé.

Theo cây bút Rob Shuter trên trang Naughty But Nice, một nguồn tin cho biết "chỉ có một số ít ghế" được đặt trước ở New York, và các rạp chiếu phim "gần như trống rỗng".

“Tại New York, chỉ có một số ít ghế được đặt trước”, nguồn tin chia sẻ. “Palm Beach cũng không khá hơn. Ngay cả ở vùng đất ủng hộ ông Trump, các rạp chiếu phim hầu như đều trống”.

Tài khoản mạng xã hội EmpireCity Box Office cũng viết rằng "hầu như không ai muốn chiếu" bộ phim này, và việc phát hành tại rạp tiếp tục bị thu hẹp.

Shuter tiếp tục cho biết nguồn tin khác nói rằng người ta dự đoán có nhiều khán giả hơn, nhưng điều đó “chưa xảy ra”. Mặc dù mọi người có thể tò mò, “họ vẫn chưa vội vàng mua vé”, nguồn tin này nói với Shuter.

Dù vậy, theo nhà làm phim tài liệu Stefano Da Frè, ngân sách tiếp thị khổng lồ có thể cho thấy niềm tin của Amazon rằng bộ phim sẽ thành công về doanh thu phòng vé và lượt xem trực tuyến.

“Amazon là một công ty dựa trên dữ liệu. Với tất cả công cụ, tất cả trí tuệ nhân tạo, Amazon Web Services - họ không chỉ đưa ra con số đó một cách ngẫu nhiên. Họ tin tưởng, thông qua các số liệu của mình, rằng nó xứng đáng với số tiền đó”, ông từng chia sẻ.