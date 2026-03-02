Một số tiêm kích của Mỹ rơi khó hiểu tại Kuwait

Một tiêm kích được cho là của Không quân Mỹ vừa rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ Không quân Ali Al Salem của Mỹ nằm gần khu vực Al Jahra (Kuwait) trong ngày 2/3.

Máy bay rơi gần căn cứ của Mỹ tại Kuwait trong ngày 2/3. Ảnh: The Economic Times.

CNN cho biết đã xác minh được tính chính xác của video. Quả thực có tiêm kích giống dòng F-15 của Mỹ bị rơi gần căn cứ của lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.

Video xuất hiện trên mạng xã hội trong ngày 2/3 cho thấy chiếc máy bay bốc cháy và rơi từ trên không.

Phân tích hình ảnh của CNN nhận định máy bay rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ Ali Al Salem của Mỹ nằm gần Al Jahra (Kuwait).

Hiện có nhiều thông tin xuất hiện xung quanh vụ việc này, như lực lượng đồng minh bắn nhầm máy bay của Mỹ, hay lực lượng Iran bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Kuwait, nhưng CNN chưa thể xác minh nguyên nhân chính xác của vụ rơi máy bay.

Thậm chí, thông tin quan trọng nhất rằng chiếc máy bay này thực sự thuộc không quân nước nào cũng chưa thể khẳng định, do phía Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

CNN đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Ngoại giao Kuwait để đề nghị bình luận chính thức về sự việc. CENTCOM hiện chưa lên tiếng.

Dù vậy, Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận có sự việc “một số” máy bay quân sự Mỹ bị rơi tại Kuwait trong ngày 2/3, toàn bộ thành viên các tổ bay đều sống sót.

Nhà chức trách Kuwait đã lập tức triển khai hoạt động hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn, đưa toàn bộ thành viên các tổ bay gặp nạn tới bệnh viện để điều trị. Tình trạng sức khỏe các phi công hiện đều ổn định.

Giới chức Kuwait cho biết đang phối hợp với phía Mỹ trong xử lý vụ việc. Một cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân các vụ rơi đang được tiến hành.

