Cuba đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu, Nga gửi lời đến Mỹ

Điện Kremlin ngày 9/2 cho biết, tình hình nhiên liệu ở Cuba đang rất khó khăn, và những nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên nền kinh tế của hòn đảo này đang tạo ra nhiều vấn đề.

Người dân đổ xăng tại Cuba. Tình hình thiếu hụt nhiên liệu tại nước này đang trở nên nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Ngày 6/2, Cuba đã trình bày chi tiết kế hoạch để vượt qua cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng, khi Mỹ tìm cách cắt nguồn cung dầu cho hòn đảo Caribe này.

“Tình hình ở Cuba thực sự khó khăn. Chúng tôi nhận thức được điều này, và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao và những kênh khác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 9/2.

Nga đang cố gắng khôi phục mối quan hệ rạn nứt với Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng Điện Kremlin đã nói rõ, rằng Mátxcơva không hài lòng với cách Washington cư xử với Cuba.

“Những chiến thuật gây áp lực mà Mỹ sử dụng thực sự đang gây khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về cách thức khả thi để giải quyết vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, ông Peskov nói.

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra để trả lời câu hỏi về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay, và liệu điều đó có ảnh hưởng đến những du khách Nga muốn rời Cuba hay không.

Đại sứ Nga tại Cuba - Viktor Coronelli - nói với hãng thông tấn nhà nước RIA tuần trước, rằng Mátxcơva đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Cuba cảnh báo các hãng hàng không

Chính quyền Cuba đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế, rằng nhiên liệu máy bay sẽ không còn được cung cấp tại 9 sân bay trên hòn đảo bắt đầu từ ngày 10/2. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 11/3.

Cuba từ trước đến nay vẫn phụ thuộc vào Venezuela về nguồn cung nhiên liệu máy bay, nhưng quốc đảo Caribe này đã không nhận được dầu thô hay bất kỳ sản phẩm tinh chế nào từ đồng minh hàng đầu của mình kể từ giữa tháng 12, khi Mỹ bắt đầu chặn kênh xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ đó đã tuyên bố Cuba sẽ không nhận thêm dầu từ Venezuela, và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào gửi nhiên liệu đến Cuba, cắt đứt nguồn cung nhiên liệu hàng không của hòn đảo.

Tình trạng thiếu hụt như vậy không phải là mới đối với Cuba, và nhiều hãng hàng không đã có kế hoạch để đối phó.

Một số cuộc khủng hoảng tương tự trước đó đã khiến nhiều hãng hàng không phải tiếp nhiên liệu ở các nước thứ ba lân cận, bao gồm Panama, Bahamas, Cộng hòa Dominica và Mỹ. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, rằng giá vé tăng cao có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch.