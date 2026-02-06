Israel không kích dữ dội vào Lebanon

Đúng như lo ngại của giới phân tích, trong bối cảnh dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc khủng hoảng Iran, quân đội Israel đã đẩy mạnh tấn công vào quốc gia láng giềng Lebanon.

Ảnh minh họa: Reuters

Mới nhất, trong ngày 5/2, không quân Israel đã tập kích hàng loạt mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, viện lý do đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thông báo tối 5/2 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã mở nhiều cuộc tập kích vào Lebanon trong ngày, nhắm vào các cơ sở và thành viên của Phong trào Hezbollah. Đợt không kích mới nhất tiến hành tối qua, đánh phá một số mục tiêu ở phía Nam Lebanon.

Trước đó, không quân Israel đã tấn công các công trình ngầm của Hezbollah, trong đó có các kho chứa vũ khí dưới lòng đất, ở vùng Marjaayoun, phía Nam Lebanon, gần thành phố Baalbek thuộc thung lũng Beqaa, miền Đông Lebanon và tại khu vực Hermel, phía Bắc Lebanon.

Tương tự như trong nhiều thông báo trước đó, IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đã vi phạm cam kết ngừng bắn đạt được giữa Israel và Lebanon tháng 11/2024. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể chứng minh các vi phạm không được công bố.

Theo nhiều nhà phân tích khu vực, sau khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực và căng thẳng Mỹ -Iran hạ nhiệt, nguy cơ Israel đẩy mạnh tấn công trở lại vào Lebanon là rất cao. Một cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố cuối năm ngoái cũng cho thấy hơn 70% người dân nước này tin rằng quân đội Israel sẽ tiến hành một cuộc chiến mới với Hezbollah trong năm 2026 này.

Trước đó, do tác động của cuộc chiến Gaza, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024. Đỉnh điểm xung đột là giai đoạn tháng 9-11/2024, khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon, hạ sát hàng nghìn thành viên Hezbollah, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của nhóm này.