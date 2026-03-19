'Danh sách ám sát' của ông Netanyahu

Đoạn video Thủ tướng Benjamin Netanyahu công khai một danh sách được cho là những cái tên đã và đang bị Israel khoanh vùng đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/3 công bố một đoạn video ghi lại cuộc gặp với ông Mike Huckabee, Đại sứ Mỹ tại Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) trong buổi gặp với Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: X/Netanyahu.

Trong đoạn video, khi được Đại sứ Huckabee hỏi về tin đồn ông Netanyahu đã thiệt mạng, thủ tướng Israel rút từ túi ra một danh sách và nói: "Đây là một thẻ đánh dấu. Đừng đọc, nhưng nhìn này: hôm nay tôi đã loại bỏ hai cái tên trên thẻ và còn một số cần phải bị nhắm đến".

"Thẻ đánh dấu" xuất hiện trong video được cho là danh sách những quan chức cấp cao Iran nằm trong diện bị Israel nhắm mục tiêu, theo Iran INTL.

Cũng trong đoạn video, Thủ tướng Netanyahu nói: "Những gì Tổng thống (Trump) và quân đội Mỹ đang làm thực sự tuyệt vời. Chúng tôi tự hào được đứng kề vai bên họ và loại bỏ những thành phần loạn trí muốn phát triển vũ khí hạt nhân để xóa sổ Israel và Mỹ. Họ không thể làm vậy, chúng tôi đang xóa sổ họ trước rồi. Tôi phấn khích với việc này".

Những cái tên đã bị loại bỏ

Những phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra sau khi nhiều bên lên tiếng về cái chết của một số quan chức cấp cao Iran, bao gồm Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cùng Tướng Gholamreza Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Basij.

Các cuộc tấn công này được xem là một trong những chiến dịch đáng chú ý nhất nhằm vào cấu trúc lãnh đạo của Iran kể từ khi xung đột leo thang.

Những cái tên "đã bị xóa" mà ông Netanyahu đề cập đến được cho là ám chỉ các chiến dịch ám sát thành công mà Israel thực hiện nhằm vào các quan chức cấp cao Iran trong giai đoạn leo thang quân sự gần đây.

Hàng trăm nghìn người Iran ngày 18/3 đổ về thủ đô Tehran tham dự lễ tang tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong chiến sự. Ảnh: Reuters.

Ngoài hai ông Larijani và Gholamreza, danh sách những cái tên "đã bị loại bỏ" trong các đợt không kích do Mỹ và Israel thực hiện từ ngày 28/2 đến nay bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour, Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Abdul Rahim Mousavi, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh và người kế nhiệm cùng hàng chục sĩ quan và lãnh đạo quân sự khác.

Ngày 18/3, hàng trăm nghìn người Iran đã đổ về thủ đô Tehran để tham dự tang lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống trong không kích, những người được xem là đã tử vì đạo, cùng nạn nhân thiệt mạng trong vụ khinh hạm Iris Dena bị ngư lôi Mỹ bắn chìm hôm 4/3.

Danh sách cần phải nhắm đến

Việc ông Netanyahu nói với Đại sứ Huckabee rằng vẫn còn những cái tên khác trong danh sách đang chờ được xử lý phần nào phản ánh cách tiếp cận tiếp tục nhắm trực tiếp vào giới lãnh đạo chủ chốt Tehran.

Hãng tin Tesaa World dẫn một số nguồn thạo tin cho rằng danh sách mục tiêu tiềm năng của Israel còn bao gồm nhiều nhân vật nổi bật khác như Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Tư lệnh Lục quân Amir Hatami, chỉ huy IRGC Ahmad Vahidi và chỉ huy Bộ Tư lệnh Ali Abdollahi.

Điều này cho thấy phạm vi nhắm mục tiêu của Israel đã được mở rộng lên cấp độ chính trị và quân sự cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người được cho là nằm trong diện bị Israel khoanh vùng. Ảnh: Reuters.

Việc công khai một “danh sách ám sát” theo cách trực tiếp như vậy được xem là dấu hiệu của sự thay đổi đáng kể trong bản chất của cuộc xung đột. Các hoạt động quân sự không còn giới hạn trong những cuộc đối đầu truyền thống mà đã mở rộng sang việc nhắm mục tiêu trực tiếp và có hệ thống vào giới lãnh đạo.

Tuy nhiên, chiến thuật tấn công vào đầu não chỉ huy của Tehran liệu có phát huy hiệu quả hay không vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trước đó, dù mất một loạt quan chức chủ chốt, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei, Tehran được đánh giá là vẫn trụ vững nhờ cấu trúc lãnh đạo phân tầng được thiết kế từ trước nhằm đối phó với các cuộc tấn công "chặt đầu" nhằm vào giới lãnh đạo.

"Chế độ này (Iran) được xây dựng để tồn tại lâu dài và họ sẽ không lặng lẽ biến mất", một quan chức châu Âu giấu tên nói với Washington Post.

Dẫu vậy, hàng loạt động thái quân sự của liên quân Mỹ-Israel nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chiến dịch nhằm vào yết hầu kinh tế Kharg, đã buộc Tehran phát đi những thông điệp cứng rắn.

Đáp trả việc hai quan chức cấp cao thiệt mạng trong ngày 17/3, IRGC tuyên bố đã tiến hành đợt không kích "khổng lồ" ngay trong đêm, nhằm vào hơn 100 địa điểm ở Tel Aviv.

Bên cạnh đó, việc Tehran gần như "khóa chặt" Eo biển Hormuz, cửa ngõ năng lượng từ Trung Đông ra quốc tế, đã tạo áp lực kinh tế và chính trị không nhỏ cho Washington khi khiến giá nhiên liệu tăng phi mã.