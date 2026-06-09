Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T’rưng

Tối 8/6, trong tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul biểu diễn khả năng chơi đàn T’rưng, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam.

Đàn T’rưng có nét tương đồng với đàn Ranat Ek (mộc cầm) của Thái Lan. Ông Anutin trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Việt Linh.



Màn trình diễn gây bất ngờ này đã tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Charnvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của nhà lãnh đạo Thái Lan từ ngày 8-9/6.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), đồng thời tiếp tục triển khai các định hướng hợp tác mới sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan biểu diễn đàn T’rưng trong tiệc chiêu đãi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.