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Thế giới

Việt Nam ủng hộ cơ chế hòa giải UNCLOS giữa Thái Lan - Campuchia

  • Thứ năm, 4/6/2026 17:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việt Nam hoan nghênh cơ chế hòa giải bắt buộc theo UNCLOS 1982 trong xử lý tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, nhấn mạnh vai trò luật pháp quốc tế trong duy trì ổn định.

Ngày 4/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Campuchia gửi thông báo tới Thái LanLiên Hợp Quốc nhằm khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) liên quan đến tranh chấp tại Vịnh Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình.

Theo bà Phạm Thu Hằng, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình cần phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Hiến chương Liên Hợp Quốc và các hiệp định, thỏa thuận khu vực liên quan, trong đó có Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 4/6. Ảnh: Việt Linh.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng cách tiếp cận này góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự pháp lý trên biển trong khu vực, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Việt Nam khẳng định ủng hộ các nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, hợp tác và các cơ chế pháp lý hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Chính phủ Campuchia đã chính thức gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc theo UNCLOS, liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giữa hai nước.

Theo ông Hun Manet, đây là bước đi pháp lý chính thức trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp của Liên Hợp Quốc đối với một quốc gia liên quan.

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Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Reuters

Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Campuchia khẳng định quyết định này nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của Campuchia, đồng thời thể hiện lập trường tiếp tục theo đuổi quan hệ hòa bình và hợp tác với Thái Lan.

“Campuchia luôn tìm cách giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng bằng biện pháp hòa bình. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan hệ với Thái Lan trên cơ sở hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, nhưng chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phải được tôn trọng”, ông Hun Manet nhấn mạnh.

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Phương Linh

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