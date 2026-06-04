Việt Nam lên tiếng về đề xuất áp thuế mới của Mỹ với 60 nền kinh tế

Bộ Ngoại giao cho rằng kết luận điều tra của Mỹ về lao động cưỡng bức chưa phản ánh đúng thực tế, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 4/6. Ảnh: Việt Linh

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 2/6 đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định kết luận điều tra của USTR cho rằng các nền kinh tế liên quan chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Người phát ngôn nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

"Trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn và thực thi nhiều công ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động. Việt Nam cũng đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin cần thiết cho phía Mỹ trong suốt quá trình điều tra", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng và hợp tác nhằm giải quyết các khác biệt còn tồn tại, dựa trên các cam kết thương mại song phương, đa phương cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Cùng với đó, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 2/6 (giờ địa phương), Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Theo đó, mức thuế cơ bản tối thiểu sẽ là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn, bao gồm Canada, Mexico, Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan (Trung Quốc) và Vương quốc Anh. Trong khi đó, hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ chịu mức thuế cao hơn, ở mức 12,5%, theo TTXVN.

USTR cho biết các biện pháp mới được xây dựng trên cơ sở Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau cuộc điều tra về việc các đối tác thương mại của Mỹ có thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hay không.

Theo cơ quan này, các quốc gia bị áp mức thuế cao hơn được cho là chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các quy định nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu và lưu thông các sản phẩm có liên quan đến lao động cưỡng bức.