Việt Nam phản hồi việc Mỹ điều tra vấn đề sở hữu trí tuệ

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, tham vấn với Mỹ trong quá trình điều tra theo Mục 301, đồng thời đề nghị phía Mỹ ghi nhận đầy đủ các kết quả đạt được.

Ngày 30/5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 29/5 công bố khởi xướng điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1/5 và 14/5 vừa qua.

“Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế”, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc USTR khởi xướng điều tra theo Mục 301 là thủ tục được tiến hành theo quy định pháp luật của Mỹ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi và tham vấn giữa hai bên trong suốt quá trình điều tra.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết thời gian qua, Việt Nam và Mỹ đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Mỹ cũng đã ghi nhận tích cực chủ trương cùng những bước đi, biện pháp mà Việt Nam triển khai trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai”, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Đồng thời, Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng và ghi nhận đầy đủ những nỗ lực cũng như kết quả thực chất mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các hoạt động trao đổi và tham vấn cần được tiến hành trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, vì lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng như lợi ích chung của hai nước.