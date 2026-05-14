Việt Nam đề nghị Mỹ đánh giá công bằng về thực thi sở hữu trí tuệ

Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét một cách khách quan, toàn diện và cân bằng những nỗ lực cũng như kết quả đạt được của Việt Nam trong công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 14/5. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách và khuyến nghị đối với doanh nghiệp xuất khẩu liên quan đến nội dung trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Mỹ về sở hữu trí tuệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đồng thời tiếp tục tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

"Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và đồng bộ hóa, từ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đến các lần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Luật sửa đổi năm 2025. Khung pháp lý ngày càng hiện đại, phù hợp với thực tiễn phát triển trong nước cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Việt Nam cũng đã ghi nhận những tiến bộ trong cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Việt Nam năm 2025 xếp hạng 44/139 nền kinh tế trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), thuộc nhóm có kết quả tích cực trong ASEAN.

Bên cạnh hoàn thiện pháp luật, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó có Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, cùng nhiều chỉ thị, công điện chỉ đạo cao điểm trong năm 2025. Gần đây nhất, Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Những nỗ lực này thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng xuyên biên giới để phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Theo người phát ngôn Phạm Thu Hằng, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Riêng lực lượng Quản lý thị trường xử lý 3.306 vụ trên thị trường truyền thống và 599 vụ trên thương mại điện tử, mạng xã hội.

Sau khi Chính phủ mở đợt cao điểm toàn quốc chống vi phạm sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5, hàng loạt nền tảng game, phim, thể thao lậu nổi tiếng đã đóng cửa. Ảnh: Xuân Sang.

Hơn 1.200 trang web vi phạm bản quyền cũng đã bị ngăn chặn, số vụ án hình sự liên quan sở hữu trí tuệ tăng so với năm trước, trong khi cơ quan hải quan tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều vụ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có giá trị lớn.

Việt Nam cho rằng bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, các chủ thể quyền, doanh nghiệp nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan cũng cần tăng cường trách nhiệm trong rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý nội dung, hàng hóa vi phạm trên nền tảng của mình, cùng phối hợp đấu tranh hiệu quả với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu, Việt Nam khuyến nghị nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không sản xuất, kinh doanh hay tiếp tay cho hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ và phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín doanh nghiệp Việt Nam.

"Việt Nam đề nghị Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam với đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.