Tỷ phú Elon Musk gây chú ý

Gần một năm sau khi rời Nhà Trắng trong không khí căng thẳng, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Tỷ phú Elon Musk có mặt trong phái đoàn doanh nhân tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc. Ảnh: New York Times.

Dù Tổng thống Trump và tỷ phú Musk từng có thời điểm rạn nứt quan hệ, nhưng sự xuất hiện của ông Musk trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Trump cho thấy mối quan hệ giữa đôi bên nhiều khả năng đã được làm ấm.

Trong nhiều năm, Trung Quốc là nơi đặt các nhà máy sản xuất quan trọng cho các mảng kinh doanh xe điện, pin và năng lượng mặt trời của ông Musk. Tuy nhiên, hiện tỷ phú này đang đối mặt sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt tại thị trường Trung Quốc.

Các mức thuế do Tổng thống Trump áp đặt đối với thị trường Trung Quốc cũng từng khiến hoạt động kinh doanh của ông Musk tại Trung Quốc trở nên phức tạp.

Khi được yêu cầu nhận định về ngày làm việc đầu tiên trong chuyến thăm của ông Trump tại Trung Quốc, tỷ phú Musk nói với các phóng viên: “Rất nhiều điều tốt đẹp đã đạt được”.

Cùng tham gia phái đoàn doanh nhân Mỹ đến thăm Trung Quốc với ông Musk lần này còn có CEO sắp mãn nhiệm của Apple, ông Tim Cook, và CEO của Nvidia, ông Jensen Huang.

Trung Quốc hiện là thị trường quan trọng nhất của Tesla bên ngoài nước Mỹ. Đây cũng là nơi đặt nhà máy sản xuất khoảng một nửa tổng số xe của hãng, chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, Tesla đang dần mất lợi thế tại Trung Quốc trước các đối thủ nội địa.

BYD đã vượt Tesla để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới. Người tiêu dùng Trung Quốc hiện có nhiều lựa chọn xe điện khác với giá thấp hơn đáng kể.

Các dự án kinh doanh toàn cầu khác của ông Musk cũng chịu áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp Trung Quốc. Dù vậy, ông Musk nhiều lần ca ngợi Trung Quốc trên nền tảng X là quốc gia dẫn đầu thế giới về xe điện và năng lượng mặt trời.

Tỷ phú Elon Musk đưa con trai X Æ A-XII tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong buổi sáng 14/5. Ảnh: New York Times.

Năm 2024, tỷ phú Elon Musk từng chi gần 300 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Ông Musk là cố vấn cấp cao của ông Trump trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ hai, nhưng những khác biệt về chính sách đã khiến ông Musk rời khỏi nỗ lực cải tổ chính phủ của chính quyền ông Trump hồi tháng 5 năm ngoái.

Mâu thuẫn giữa hai người lên tới đỉnh điểm vào tháng 6/2025, chủ yếu thông qua các màn đấu khẩu trên mạng xã hội.

Sau đó, những bất đồng trong mối quan hệ giữa ông Trump và ông Musk dần lắng xuống. Việc ông Musk tham gia chuyến thăm Trung Quốc lần này vừa là tín hiệu làm ấm quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và tỷ phú giàu nhất thế giới, vừa là sự sắp xếp hợp lý bởi ít doanh nhân Mỹ nào có mối quan hệ gắn bó với Trung Quốc như ông Musk.

Tỷ phú Elon Musk có khoảnh khắc gây sốt tại Bắc Kinh Khoảnh khắc tỷ phú Elon Musk cầm thiết bị di động quay video 360 độ bối cảnh tại Đại lễ đường Nhân dân hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng.