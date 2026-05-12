Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Elon Musk, Tim Cook sẽ tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc

  • Thứ ba, 12/5/2026 08:09 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Hàng loạt CEO Mỹ như Elon Musk, Tim Cook và CEO Boeing sẽ cùng ông Trump thăm Trung Quốc, giữa kỳ vọng bùng nổ các thỏa thuận thương mại tỷ USD.

Các nguồn tin tiết lộ Elon Musk sẽ đồng hành với ông Trump tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk, CEO Apple Tim Cook cùng lãnh đạo hàng loạt tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này, theo một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Reuters.

Danh sách doanh nhân tham gia phái đoàn còn có CEO GE Aerospace Larry Culp, CEO Boeing Kelly Ortberg, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các “ông lớn” công nghệ và tài chính Mỹ như Meta, BlackRock, Blackstone, Micron Technology, Mastercard, Qualcomm và Visa.

Trong khi đó, CEO Cisco Chuck Robbins dù được Nhà Trắng mời tham dự nhưng không thể đi cùng do công ty chuẩn bị công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

Theo Reuters, Washington và Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ nhất trí thiết lập các diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Trung Quốc đồng thời có thể công bố các thương vụ mua sắm lớn liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng của Mỹ.

Các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn thường được công bố trong những hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung nhằm phát đi tín hiệu cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ngoài các tên tuổi kể trên, phái đoàn doanh nghiệp Mỹ còn có lãnh đạo của Cargill, Coherent và Illumina.

ong Trump tham Trung Quoc anh 1ong Trump tham Trung Quoc anh 2

Tim Cook của Apple (trái) và Kelly Ortberg của Boeing dự kiến ​​sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Hai bên cũng dự kiến thảo luận khả năng kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn cho phép dòng chảy khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ được duy trì. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu thỏa thuận này có được gia hạn ngay trong tuần hay không.

Hồi tháng 4, CEO Kelly Ortberg cho biết Boeing đang kỳ vọng chính quyền Trump sẽ giúp thúc đẩy một đơn hàng lớn mà Trung Quốc đã trì hoãn suốt nhiều năm qua.

Nguồn tin trong ngành cho biết Bắc Kinh và Boeing đang đàm phán một hợp đồng có thể bao gồm tới 500 máy bay 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ của GE Aerospace.

Nếu đạt được, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc dành cho Boeing kể từ năm 2017 và được xem là thắng lợi đáng kể cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Thỏa thuận này thậm chí có thể trở thành đơn đặt hàng máy bay lớn nhất lịch sử ngành hàng không.

Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang sẽ không tham gia chuyến đi cùng ông Trump tới Bắc Kinh, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.

Nguồn tin cho biết ông Huang không nằm trong danh sách được mời, do Nhà Trắng hiện tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nông nghiệp và hàng không thương mại, đặc biệt là các đơn hàng dành cho Boeing.

Dù vậy, ông Trump được cho là đã xây dựng quan hệ khá chặt chẽ với CEO Jensen Huang kể từ khi trở lại Nhà Trắng và từng đồng ý cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hồi tháng 4 cho biết các chip này vẫn chưa được bán do doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xin cấp phép mua từ chính phủ Bắc Kinh.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Khi đó, hai bên nhất trí tạm đình chiến trong cuộc chiến thương mại căng thẳng, vốn khiến Mỹ áp thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc và khiến Bắc Kinh dọa siết nguồn cung đất hiếm toàn cầu.

Kỳ vọng từ chuyến thăm ‘Trump 2.0’ tới Bắc Kinh

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được kỳ vọng sẽ định hình lại quan hệ hai siêu cường và mang lại sự ổn định cho kinh tế toàn cầu năm 2026.

9 giờ trước

Những 'quân bài' chiến lược của Bắc Kinh trước Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Nắm giữ đòn bẩy về đất hiếm cùng bước tiến đột phá trong lĩnh vực công nghệ và thực lực quân sự, Bắc Kinh bước vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung với tâm thế tự tin chiến lược.

13 giờ trước

Vì sao ông Trump chỉ chọn 10 CEO tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc?

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ vào ngày 14-15/5 tới mở ra khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

05:37 10/5/2026

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

ông Trump thăm Trung Quốc Donald Trump Elon Musk Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Boeing Elon Musk Tim Cook Boeing ông Trump Trung Quốc Nvidia Jensen Huang đất hiếm

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Iran dua loat tau ngam mini toi 'diem nong' Hormuz hinh anh

Iran đưa loạt tàu ngầm mini tới 'điểm nóng' Hormuz

12 phút trước 16:38 12/5/2026

0

Iran cho biết đã triển khai các tàu ngầm mini như “người bảo vệ vô hình” tại eo biển Hormuz trong bối cảnh các nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Mỹ rơi vào bế tắc sau loạt đề xuất bị bác bỏ.

My hiem hoi tiet lo vi tri tau ngam hat nhan hinh anh

Mỹ hiếm hoi tiết lộ vị trí tàu ngầm hạt nhân

15 phút trước 16:35 12/5/2026

0

Lầu Năm Góc đã hiếm hoi công khai vị trí một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ đang áp sát Trung Đông, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý