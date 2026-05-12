Elon Musk, Tim Cook sẽ tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc

Hàng loạt CEO Mỹ như Elon Musk, Tim Cook và CEO Boeing sẽ cùng ông Trump thăm Trung Quốc, giữa kỳ vọng bùng nổ các thỏa thuận thương mại tỷ USD.

Các nguồn tin tiết lộ Elon Musk sẽ đồng hành với ông Trump tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk, CEO Apple Tim Cook cùng lãnh đạo hàng loạt tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này, theo một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Reuters.

Danh sách doanh nhân tham gia phái đoàn còn có CEO GE Aerospace Larry Culp, CEO Boeing Kelly Ortberg, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các “ông lớn” công nghệ và tài chính Mỹ như Meta, BlackRock, Blackstone, Micron Technology, Mastercard, Qualcomm và Visa.

Trong khi đó, CEO Cisco Chuck Robbins dù được Nhà Trắng mời tham dự nhưng không thể đi cùng do công ty chuẩn bị công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

Theo Reuters, Washington và Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ nhất trí thiết lập các diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Trung Quốc đồng thời có thể công bố các thương vụ mua sắm lớn liên quan đến máy bay Boeing, nông sản và năng lượng của Mỹ.

Các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn thường được công bố trong những hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung nhằm phát đi tín hiệu cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Ngoài các tên tuổi kể trên, phái đoàn doanh nghiệp Mỹ còn có lãnh đạo của Cargill, Coherent và Illumina.

Tim Cook của Apple (trái) và Kelly Ortberg của Boeing dự kiến ​​sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Hai bên cũng dự kiến thảo luận khả năng kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn cho phép dòng chảy khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ được duy trì. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu thỏa thuận này có được gia hạn ngay trong tuần hay không.

Hồi tháng 4, CEO Kelly Ortberg cho biết Boeing đang kỳ vọng chính quyền Trump sẽ giúp thúc đẩy một đơn hàng lớn mà Trung Quốc đã trì hoãn suốt nhiều năm qua.

Nguồn tin trong ngành cho biết Bắc Kinh và Boeing đang đàm phán một hợp đồng có thể bao gồm tới 500 máy bay 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ của GE Aerospace.

Nếu đạt được, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc dành cho Boeing kể từ năm 2017 và được xem là thắng lợi đáng kể cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Thỏa thuận này thậm chí có thể trở thành đơn đặt hàng máy bay lớn nhất lịch sử ngành hàng không.

Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang sẽ không tham gia chuyến đi cùng ông Trump tới Bắc Kinh, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.

Nguồn tin cho biết ông Huang không nằm trong danh sách được mời, do Nhà Trắng hiện tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nông nghiệp và hàng không thương mại, đặc biệt là các đơn hàng dành cho Boeing.

Dù vậy, ông Trump được cho là đã xây dựng quan hệ khá chặt chẽ với CEO Jensen Huang kể từ khi trở lại Nhà Trắng và từng đồng ý cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hồi tháng 4 cho biết các chip này vẫn chưa được bán do doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xin cấp phép mua từ chính phủ Bắc Kinh.

Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Khi đó, hai bên nhất trí tạm đình chiến trong cuộc chiến thương mại căng thẳng, vốn khiến Mỹ áp thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc và khiến Bắc Kinh dọa siết nguồn cung đất hiếm toàn cầu.