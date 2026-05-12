Kỳ vọng từ chuyến thăm ‘Trump 2.0’ tới Bắc Kinh

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được kỳ vọng sẽ định hình lại quan hệ hai siêu cường và mang lại sự ổn định cho kinh tế toàn cầu năm 2026.

Chín năm sau chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị tổng thống Mỹ, Donald Trump dự kiến sẽ quay lại Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15/5.

Ngày 11/05, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề then chốt trong quan hệ Trung-Mỹ, cũng như các nghị sự về hòa bình và phát triển toàn cầu, theo Tân Hoa Xã.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc.

Ông Quách khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và đôi bên cùng có lợi nhằm mở rộng không gian hợp tác và kiểm soát các bất đồng. Qua đó, hội nghị kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và tính dự báo cao hơn cho bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.

Tâm điểm chương trình nghị sự

Phó Thư ký Báo chí Mỹ Anna Kelly cho biết ông Trump mô tả đây là chuyến thăm đặc biệt quan trọng. Theo lịch trình từ ngày 13 đến 15/5, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình, sau đó tham quan Thiên Đàn và dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Hai bên sẽ tiếp tục gặp mặt vào ngày 15/5 để dự tiệc trà và ăn trưa làm việc. Mỹ cũng lên kế hoạch mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm đáp lễ vào cuối năm nay.

Về mặt kinh tế, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ tới Hàn Quốc để hội đàm thương mại với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 12-13/5. Đây là vòng thương thảo cuối cùng trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các cuộc đàm phán sẽ dựa trên "những đồng thuận then chốt" mà hai nguyên thủ đã đạt được tại Busan và qua các cuộc điện đàm, nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại mà hai bên cùng quan tâm.

Theo chuyên gia Xu Tianchen từ EIU, chương trình nghị sự tuần này có thể tập trung vào gói thỏa thuận được gọi là "3 chữ B": Beans (Đậu nành), Beef (Thịt bò) và Boeing (Máy bay Boeing).

Theo hãng tin SCMP, các vấn đề về Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và khoáng sản thiết yếu dự kiến sẽ là tâm điểm trong chương trình nghị sự tuần này. Hai bên cũng dự tính bàn về vấn đề thỏa thuận năng lượng, sự ổn định của nguồn cung đất hiếm và hợp tác phòng chống fentanyl.

Vấn đề Iran phủ bóng Thượng đỉnh

Theo SCMP, chuyến thăm diễn ra giữa lúc lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran mong manh và eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây hệ lụy nghiêm trọng đến kinh tế và giá năng lượng thế giới. Tổng thống Trump đang nỗ lực tháo gỡ thế bế tắc này nhằm cứu vãn vị thế chính trị trong nước cũng như giảm bớt áp lực kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên chính quyền của ông.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập cũng mong ổn định Trung Đông. Sự bất ổn tại khu vực này không chỉ đe dọa an ninh năng lượng mà còn làm suy giảm sức mua hàng hóa Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Các nhà phân tích nhận định, việc dàn xếp thành công cuộc khủng hoảng này sẽ là cơ hội để ông Tập khẳng định vị thế chính khách toàn cầu, người có khả năng ngăn chặn một cuộc leo thang quân sự ngay trước bờ vực thẳm.

Căng thẳng âm ỉ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về thương mại và công nghệ đã gia tăng trở lại trong vài ngày qua trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tập-Trump. Thứ Sáu tuần trước, Mỹ đã trừng phạt 9 công ty và cá nhân tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông với cáo buộc hỗ trợ quân đội Iran.

Thông qua các biện pháp trừng phạt và kêu gọi công khai, Mỹ đang gây áp lực buộc Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng đối với Iran để chấm dứt khủng hoảng tại Trung Đông.

Ngược lại, Bắc Kinh cũng lần đầu tiên kích hoạt "Quy tắc ngăn chặn", phớt lờ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ và Israel về xung đột, đồng thời phản kháng các lệnh trừng phạt trên.

Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy chuyển biến tích cực trong quan hệ song phương là việc Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Tư pháp Mỹ vừa phối hợp triệt phá thành công một mạng lưới buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Lực lượng thực thi pháp luật hai nước đã đồng loạt ra quân tại các tỉnh Liêu Ninh, Quảng Đông (Trung Quốc) và các bang Florida, Nevada (Mỹ), theo SCMP.

Nhà chức trách đã bắt giữ 5 nghi phạm (gồm 2 công dân Trung Quốc và 3 công dân Mỹ), thu giữ nhiều loại ma túy như protonitazene và bromazolam, qua đó xóa sổ hoàn toàn tuyến đường vận chuyển ma túy giữa hai nước.

Từ lâu, vấn đề Fentanyl và tội phạm ma túy xuyên biên giới luôn là ưu tiên hàng đầu của Washington trong các nghị sự với Bắc Kinh. Việc đạt được kết quả cụ thể này trước thềm thượng đỉnh cho thấy nỗ lực giải quyết các bất đồng thực chất từ cả hai phía.

Kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có 7 lần tiếp xúc với ông, bao gồm cả gặp mặt trực tiếp và hội đàm trực tuyến. Trong cuộc trao đổi gần nhất vào ngày 4/2, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi hai bên nỗ lực đưa năm 2026 trở thành cột mốc để hai cường quốc cùng tiến tới tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Chuyến thăm tuần này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo trong năm. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sang thăm Mỹ vào cuối năm nay, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami, Florida vào tháng 12. Phía Bắc Kinh cũng định nghĩa 2026 là "năm trọng điểm" của quan hệ Mỹ - Trung với hàng loạt các cuộc trao đổi cấp cao.