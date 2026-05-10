Vì sao ông Trump chỉ chọn 10 CEO tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc?

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ vào ngày 14-15/5 tới mở ra khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo 5 nguồn tin nắm được công tác chuẩn bị của phái đoàn Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến mời phái đoàn CEO quy mô nhỏ tới Bắc Kinh.

Phái đoàn này gồm các giám đốc điều hành của những tập đoàn lớn hàng đầu tại Mỹ, họ sẽ cùng ông Trump tham dự chuyến công du Bắc Kinh trong tuần tới.

Theo Reuters, động thái thu hẹp quy mô phái đoàn doanh nhân phản ánh mức độ kỳ vọng trong nội bộ chính quyền Mỹ trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại

Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, ông Trump từng đi cùng 29 lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng tại Mỹ. Lần này, Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chỉ cân nhắc mời đại diện của khoảng 10 công ty lớn.

Reuters hiện chưa thể xác nhận đầy đủ danh sách các doanh nghiệp được mời, một số CEO nằm trong danh sách được mời tham gia chuyến thăm ngày 14-15/5 sắp tới bao gồm lãnh đạo của Nvidia, Apple, Qualcomm, Citigroup, Boeing.

Theo hai nguồn tin, các CEO này sẽ tham dự quốc yến cùng ông Trump. Các nguồn tin cho hay lời mời được gửi đi khá muộn, một phần do bất đồng trong nội bộ phía Mỹ về quy mô phái đoàn cũng như những lãnh đạo doanh nghiệp nên được mời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị APEC ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Reuters.

Phái đoàn lần này của Mỹ cũng nhỏ hơn đáng kể so với phái đoàn doanh nghiệp mà lãnh đạo các nước châu Âu đưa tới Bắc Kinh thời gian gần đây. Thủ tướng Anh Keir Starmer từng đưa theo 60 lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm hồi tháng 1. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa theo 29 lãnh đạo doanh nghiệp tới Trung Quốc trong tháng 2.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã bày tỏ mong muốn chính quyền ông Trump không đưa theo một phái đoàn CEO quá lớn tới Bắc Kinh, để hai bên có thể tập trung trọng tâm vào vấn đề “quản lý thương mại”.

“Một phái đoàn CEO quy mô nhỏ, phù hợp với các nội dung đàm phán trong thực tế, sẽ là điều hợp lý hơn. Ông Greer vốn đã rất chú ý đến việc không đẩy kỳ vọng lên quá cao”, bà Reva Goujon, chuyên gia chiến lược địa chính trị tại Rhodium Group, nhận định.

Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi năm 2017 từng gây chú ý bởi các nghi thức long trọng và loạt thỏa thuận kinh doanh lớn. Khi đó, ông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân dẫn đi tham quan Tử Cấm Thành và công bố các thỏa thuận trị giá hơn 250 tỷ USD , bao gồm hợp đồng bán 300 máy bay Boeing trị giá 37 tỷ USD và các dự án năng lượng trị giá tổng cộng 69 tỷ USD .

CEO Kelly Ortberg của Boeing cho biết hội nghị thượng đỉnh năm nay có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở đường cho đơn đặt hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc với hãng kể từ năm 2017.

Theo các nguồn tin trong ngành, Boeing và Trung Quốc vốn đã đàm phán kéo dài về thỏa thuận xung quanh 500 máy bay Boeing 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng.

Một nội dung đáng chú ý khác của hội nghị thượng đỉnh là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận đạt được hồi tháng 10/2025, theo đó, hai bên tạm dừng các biện pháp trả đũa thương mại.

Theo hai nguồn tin, Bắc Kinh muốn gia hạn thỏa thuận thêm ít nhất một năm, trong khi Washington đề xuất thời hạn 6 tháng.

Ngoài ra, theo các nguồn tin nắm được công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, Trung Quốc muốn chính quyền ông Trump cam kết không triển khai thêm các biện pháp trả đũa thương mại trong tương lai, đồng thời nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất chip tiên tiến.

Ngành sản xuất pháo hoa Trung Quốc phấn khởi

Hiện chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump thắp lên kỳ vọng tăng trưởng cho ngành sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc.

Năm ngoái, các nhà sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu pháo hoa sang Mỹ vì thuế quan biến động và tăng mạnh, có lúc tăng hơn 100%. Tuy nhiên, khi các mức thuế bị Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ hồi đầu năm nay, các đơn hàng đặt mua pháo hoa từ Mỹ bật tăng.

Hoạt động sản xuất pháo hoa dành riêng cho thị trường Mỹ tại công ty pháo hoa Chili ở thành phố Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Observatory of Economic Complexity, pháo hoa xuất khẩu của Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 2/3 doanh số pháo hoa toàn cầu trong năm 2025. Giá trị xuất khẩu pháo hoa Trung Quốc chỉ giảm nhẹ từ 1,16 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn 1,14 tỷ USD trong năm 2025.

Ông Wilson Lam, phụ trách kinh doanh của công ty pháo hoa Black Scorpion nằm ở thành phố Lễ Lăng (Trung Quốc), cho biết hiện tại, đơn hàng từ Mỹ đặt với công ty ông đã tăng 30%.

Theo ông Lam, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ là tín hiệu lạc quan cho ngành sản xuất pháo hoa của Trung Quốc. Ước tính thị trường Mỹ hiện chiếm gần 40% lượng pháo hoa xuất khẩu của Trung Quốc.

“Vợ chồng còn có lúc cãi nhau, mọi mâu thuẫn đều là chuyện bình thường. Nhưng Mỹ và Trung Quốc không thể sống thiếu nhau vì đây là mối quan hệ thương mại giữa hai thị trường lớn nhất thế giới”, ông Lam nói.

Các cơ sở sản xuất pháo hoa của Black Scorpion nằm trong “hành lang pháo hoa” thuộc hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây. Khu vực sản xuất này tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người.

Khoảng 70% nguyên liệu thô của ngành sản xuất pháo hoa tại Trung Quốc đến từ thành phố Lưu Dương, nơi đây cũng có hơn 400 cửa hàng pháo hoa. Du khách thường đổ về Lưu Dương và thành phố lân cận Bình Hương để tham gia các lễ hội pháo hoa.

Ông Liu Fangguo, nhà sáng lập công ty pháo hoa Shengding tại Bình Hương, cho biết ông đã phải giảm mạnh xuất khẩu hàng sang Mỹ để tránh rắc rối từ thuế quan.

“Chúng tôi đã thử mọi cách để chuyển sang bán hàng trong nước hoặc bán sang các quốc gia khác. Dù hoạt động kinh doanh đang dần hồi phục, nhưng tác động từ thuế quan hiện vẫn còn rõ nét”, ông Liu cho biết.

Ông Eric Zheng, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, cho biết ông kỳ vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại.

“Nếu rời bỏ thị trường hàng hóa của Trung Quốc, chính người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu thiệt”, ông Zheng nói. Ông tin rằng người Mỹ vẫn cần các mặt hàng vừa có chất lượng tốt, vừa có giá cả phải chăng từ Trung Quốc.