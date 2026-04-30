Mỹ cảnh báo Trung Quốc là đối thủ số 1 trên không gian

Quốc hội Mỹ cảnh báo Trung Quốc đang tận dụng không gian như công cụ ngoại giao và ảnh hưởng, khi cuộc đua đưa người lên Mặt trăng giữa hai siêu cường ngày càng nóng.

Tên lửa đẩy Kinetica-2 Y1, còn được gọi là Lijian-2 Y1, mang theo ba vệ tinh, phóng lên từ một trung tâm phóng ở tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại phiên điều trần Quốc hội Mỹ ngày 29/4 (giờ địa phương), Mỹ cảnh báo Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh và mối đe dọa hệ trọng nhất” của Mỹ trong không gian, khi Bắc Kinh tận dụng năng lực vũ trụ như một công cụ ngoại giao và mở rộng ảnh hưởng.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua chinh phục Mặt trăng giữa hai cường quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, theo SCMP.

Cuộc bám đuổi sát sao trên quỹ đạo

Mỹ và Trung Quốc đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh không gian có tính chất sống còn, khi cả hai cùng đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng trong những năm tới.

Trung Quốc đặt mốc năm 2030 cho sứ mệnh đổ bộ có người lái đầu tiên, trong khi chương trình Artemis của Mỹ đặt mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng tiền đồn vào năm 2030. Lộ trình này khiến cuộc đua giữa hai siêu cường trở nên gấp gáp và quyết liệt hơn bao giờ hết.

“Trong bối cảnh các quốc gia buộc phải lựa chọn giữa tiêu chuẩn do Mỹ hoặc Trung Quốc dẫn dắt, bên chiến thắng sẽ không chỉ cung cấp công nghệ mà còn định hình cách dòng chảy thông tin vận hành, cách các mạng lưới tương tác và cách thế giới được nhìn nhận”, bà Kari Bingen, Giám đốc Dự án An ninh Hàng không Vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định tại phiên điều trần của Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện về châu Âu.

Nghị sĩ Cộng hòa Randy Fine (bang Florida) bày tỏ quan ngại sâu sắc về Trung Quốc: “Tôi rất lo lắng về Trung Quốc và tôi tin nhiều người cũng vậy. Tôi cho rằng Trung Quốc nhìn nhận mình đang ở trong trạng thái xung đột với chúng ta, trong khi chúng ta lại không phải lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề theo cách đó”.

Trong năm qua, cuộc đua không gian hiện đại chứng kiến hàng loạt bước tiến quan trọng: Mỹ hoàn tất thành công sứ mệnh thứ hai trong chương trình Artemis, còn Trung Quốc đạt nhiều bước đột phá trong quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt trăng năm 2030.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất đưa con người lên Mặt trăng thành công. Các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Liên Xô (trước đây), mới chỉ thực hiện các sứ mệnh robot hạ cánh xuống bề mặt thiên thể này.

Phiên điều trần mang tên “Quỹ đạo ảnh hưởng: Những mối đe dọa mới nổi đối với an ninh không gian của Mỹ và hệ lụy đối ngoại” diễn ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump tiếp đón các phi hành gia Artemis II tại Nhà Trắng. Sứ mệnh của NASA có sự tham gia của ba phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Canada.

Chiến lược "ngoại giao không gian" tại các nước phương Nam

Tại phiên điều trần, bà Bingen cũng cảnh báo Trung Quốc đang tận dụng không gian để gia tăng ảnh hưởng đối với các quốc gia khác bằng cách “mở rộng mạng lưới đối tác trên toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Nam bán cầu”.

“Trung Quốc đang trở thành đối tác mặc định của nhiều quốc gia đang phát triển có nhu cầu xây dựng năng lực không gian”, nghị sĩ Cộng hòa Young Kim (bang California) nhận định, đồng thời cho biết Bắc Kinh cung cấp các “gói giải pháp tích hợp” cho chương trình không gian của các nước này, bao gồm vệ tinh, dịch vụ phóng và hạ tầng mặt đất.

Màn hình lớn chiếu đoạn phim tin tức về tàu thăm dò Mặt Trăng Chang'e-6 của Trung Quốc thu thập mẫu vật từ phía xa của Mặt Trăng, tại Bắc Kinh vào tháng 6/2024. Ảnh: Reuters.

Bà Kim cảnh báo: “Trung Quốc đang mở rộng dấu ấn tại các nước đang phát triển theo cách gắn chặt các tiêu chuẩn công nghệ của họ, đồng thời tạo ra những phụ thuộc tiềm ẩn có thể mang tính lưỡng dụng”.

Ông Scott Pace, Giám đốc Viện Chính sách Không gian thuộc Đại học George Washington, cho rằng Trung Quốc đang thúc đẩy tham vọng vũ trụ thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”, vốn ngày càng tích hợp yếu tố không gian nhằm kết nối các quốc gia đối tác.

Theo bà Bingen, Bắc Kinh đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều quốc gia tại Nam bán cầu, Mỹ Latinh và châu Phi, bao gồm việc triển khai hệ thống ăng-ten mặt đất, các trạm điều khiển và chỉ huy - những nền tảng công nghệ cho phép kết nối giữa các hệ thống không gian với mạng lưới chính phủ hoặc thương mại.

Phiên điều trần cũng nhắc lại cuộc chạy đua không gian Mỹ - Nga thời Chiến tranh Lạnh, khi Nga còn là Liên Xô. Cuộc cạnh tranh này từng định hình phần lớn thế kỷ 20, nhưng cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Dù Nga vẫn là một đối thủ, Trung Quốc đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt, với “tốc độ vươn lên nhanh bậc nhất trong lịch sử các chương trình không gian hiện đại,” theo bà Bingen.

“Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã tham gia vào cạnh tranh chiến lược trong không gian - bắt đầu từ cuộc đua thời Chiến tranh Lạnh và tiếp diễn đến ngày nay khi chúng ta quay trở lại Mặt trăng”, nghị sĩ Dân chủ Bill Keating (bang Massachusetts) nhấn mạnh.

“Tuy nhiên, cuộc đua chinh phục những đỉnh cao mới trong không gian vẫn tiếp diễn, khi Mỹ, Trung Quốc và Nga ngày càng cạnh tranh quyết liệt không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn ở khía cạnh quân sự và an ninh”, vị nghị sĩ nhận định.