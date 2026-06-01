Ông trùm bất động sản Trung Quốc bị bắt cóc, sát hại tại Campuchia

Thi thể doanh nhân Trung Quốc được tìm thấy trong ôtô bỏ lại gần bãi rác ở Phnom Penh (Campuchia). Điều tra ban đầu cho thấy vụ án có dấu hiệu bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Lực lượng chức năng tại hiện trường phát hiện thi thể trùm bất động sản Trung Quốc ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 30/5. Ảnh: Khmer Times.

Ngày 30/5, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nước ngoài bên trong chiếc ôtô không khóa cửa bị bỏ lại trên một khu đất trống gần bãi rác thuộc quận Dangkor, Phnom Penh. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các chuyên gia pháp y đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra, Khmer Times đưa tin.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng đáng ngờ nằm trong và xung quanh chiếc xe, gồm hai con dao, khăn giấy, băng keo dính máu, dây rút nhựa, gối, tất và nhiều chai nước uống.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân mang nhiều thương tích nghiêm trọng. Trên cơ thể xuất hiện vết rách lớn ở vùng đầu nghi do bị tấn công bằng vật cứng, nhiều vết bầm tím trên mặt và cổ, mắt tụ máu cùng các dấu vết cho thấy nạn nhân từng bị trói và hành hung trong thời gian dài.

Các chuyên gia pháp y nhận định nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Trước khi chết, nạn nhân được cho là đã bị đánh đập, đâm bằng hung khí và chịu nhiều hình thức bạo hành. Cơ quan điều tra bước đầu xác định đây là vụ giết người có chủ đích.

Chiếc xe có thi thể trùm bất động sản Trung Quốc tại hiện trường. Ảnh: Khmer Times.

Danh tính nạn nhân được xác định là Yang Weixin, 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, chủ một công ty bất động sản và đang sinh sống tại một khu căn hộ ở quận Chroy Changvar, Phnom Penh.

Theo lời khai của vợ nạn nhân, ông Yang mất liên lạc từ tối 29/5. Hình ảnh từ camera an ninh tại bãi đỗ xe của khu chung cư ghi lại cảnh ba người đàn ông chưa rõ danh tính khống chế rồi ép ông lên một chiếc ôtô vào khoảng 20h16 cùng ngày.

Đến khoảng 3h sáng 30/5, người vợ nhận được tin nhắn từ chồng cho biết ông đã bị bắt cóc và các đối tượng yêu cầu khoản tiền chuộc 2 triệu USD . Trong nhiều giờ sau đó, nạn nhân vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cầu cứu. Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc 8h47 sáng chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Thế là hết”.

Khoảng ba giờ sau, người phụ nữ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo chồng bà đã bị sát hại.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người vợ tiết lộ chồng bà từng vướng vào tranh chấp nợ nần kéo dài với một doanh nhân người Trung Quốc khác kể từ năm 2014 sau một thương vụ làm ăn thất bại.

Theo lời khai, người này từng nhiều lần tìm đến nhà yêu cầu thanh toán khoản nợ, trong đó có một lần vào năm ngoái. Mâu thuẫn giữa hai bên được cho là đã kéo dài suốt nhiều năm.

Hiện cảnh sát Campuchia đang tập trung điều tra động cơ gây án, đồng thời làm rõ liệu vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc và sát hại ông Yang có liên quan đến tranh chấp làm ăn nói trên hay không.