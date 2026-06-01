Sự kiện tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi nhằm tôn vinh nhà văn Astrid Lindgren và di sản hoạt hình Việt Nam, đánh dấu hàng thập kỷ hợp tác điện ảnh giữa hai nước.

Khai mạc Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển ngày 1/6 tại Hà Nội. Ảnh: BTC.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Viện Phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển khai mạc Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển tại Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 1-5/6, sự kiện mang đến 3 bộ phim Thụy Điển nổi tiếng vừa được phục chế: Pippi Tất Dài, Anh em nhà sư tử và Ronja - con gái tên tướng cướp, tất cả đều dựa trên tác phẩm của nhà văn huyền thoại Astrid Lindgren.

Song song đó, chương trình còn giới thiệu tuyển tập 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài qua 6 thập kỷ, từ Đáng đời thằng Cáo (1960) và Chuyện ông Gióng (1970) cho đến các tác phẩm mới nhất năm 2024.

Tuần lễ phim là sự tiếp nối của mối quan hệ hợp tác điện ảnh giữa hai nước đã bắt đầu từ những năm 1970, khi Thụy Điển hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành điện ảnh thông qua trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và các đối tác thể chế - đặc biệt trong lĩnh vực lưu trữ và bảo tồn phim.

Sự hợp tác giữa Viện Phim Thụy Điển và các đối tác Việt Nam đã góp phần nâng cao năng lực phục chế và quản lý di sản điện ảnh trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Johan Ndisi, chia sẻ: “Các nhân vật của Astrid Lindgren thể hiện những giá trị cốt lõi của Thụy Điển - tính độc lập, bình đẳng và sự tôn trọng tiếng nói của trẻ em. Tuần lễ phim này không chỉ giới thiệu những câu chuyện ấy đến với thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn phản ánh mối quan hệ hợp tác văn hóa lâu dài giữa hai nước, trong đó điện ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai xã hội”.

“Điện ảnh là cầu nối vững chắc giữa các nền văn hoá. Thông qua Tuần lễ phim này, khán giả Việt Nam đặc biệt là các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm những tác phẩm kể chuyện xuất sắc của thế giới, đồng thời tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển”, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nói, nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong giao lưu văn hóa.

Giám đốc Viện Phim Việt Nam, bà Lê Thị Hà, cho biết việc giới thiệu những bộ phim này là một phần trong sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh. "Các tác phẩm của Astrid Lindgren đại diện cho những chuẩn mực cao nhất của điện ảnh thiếu nhi, kết hợp giữa chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi”, bà Hà nói.

Một số hình ảnh hoạt động tại buổi lễ. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển

Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 80 năm xuất bản lần đầu bộ truyện Pippi Tất Dài. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ bốn cuốn sách tranh với phần minh họa phục dựng hình ảnh Pippi kinh điển của họa sĩ Ingrid Vang Nyman.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết: “Những câu chuyện của Astrid Lindgren mở ra một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc, nơi các em nhỏ được tự do tưởng tượng và tràn ngập niềm vui. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của bà sẽ trở thành một phần ký ức tuổi thơ ấm áp của bất kỳ đứa trẻ nào từng đọc”.