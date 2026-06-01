Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hàn Quốc: Nổ lớn tại nhà máy động cơ tên lửa, nhiều người thương vong

  • Thứ hai, 1/6/2026 15:05 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị bỏng nặng sau một vụ nổ tại nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc).

Bên ngoài nhà máy nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Yonhap

Cơ quan cứu hỏa Daejeon đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy vào lúc 10h59 ngày 1/6, từ những người dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói bốc lên từ hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 44 thiết bị và khoảng 100 lính cứu hỏa đến nhà máy, khống chế được đám cháy lớn nhất vào lúc 11h49.

Ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng, tuy nhiên chưa thể xác định danh tính.

Hanwha là một công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ. Nhà máy của công ty ở Daejeon sản xuất động cơ đẩy và xử lý nhiên liệu tên lửa.

Tổng thống Lee Jae Myung đã được báo cáo về vụ tai nạn và ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, cũng như các biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Ông Lee cũng chỉ thị các quan chức “huy động mọi nguồn lực sẵn có” cho các hoạt động cứu hộ.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nghi ngờ đã có một vụ nổ thuốc phóng trước khi đám cháy bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể có được sơ đồ bố trí nhà máy vì nó được bảo vệ theo luật an ninh quốc gia.

Nhà máy Daejeon từng là nơi xảy ra các vụ nổ liên quan đến thuốc phóng tên lửa vào năm 2018 và 2019, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương.


https://tienphong.vn/han-quoc-no-lon-tai-nha-may-dong-co-ten-lua-nhieu-nguoi-thuong-vong-post1847995.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Hàn Quốc Hàn Quốc Pháp nổ nhà máy tên lửa tên lửa

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Quan doi My bi mat dan tau qua eo bien Hormuz hinh anh

Quân đội Mỹ bí mật dẫn tàu qua eo biển Hormuz

4 giờ trước 11:16 1/6/2026

0

Theo NYT, lực lượng Mỹ trong những tuần gần đây đã hỗ trợ điều phối cho hàng chục tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, dù đi lại qua tuyến đường thủy này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý