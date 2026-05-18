Campuchia được xếp hạng đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên

Campuchia vừa được công ty truyền thông U.S. News & World Report xếp hạng là quốc gia đứng đầu thế giới về môi trường tự nhiên năm 2026.

Việc Campuchia được công nhận là quốc gia hàng đầu về môi trường tự nhiên nhấn mạnh những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các chính sách phát triển bền vững của đất nước Chùa Tháp.

Bảng xếp hạng toàn cầu do U.S. News & World Report công bố đánh giá các quốc gia dựa trên công tác quản trị môi trường, chất lượng không khí, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời xếp hạng dựa trên cách các quốc gia cân bằng giữa phát triển kinh tế và tính bền vững môi trường. Theo bảng xếp hạng, Campuchia đứng đầu thế giới về chất lượng môi trường tự nhiên.

Bộ trưởng Môi trường Campuchia Eang Sophalleth cho biết, sự công nhận này là một thành tựu đáng kể đối với Campuchia và người dân nước này trên trường quốc tế. Ông nêu rõ: "Đây là một vinh dự lớn đối với Campuchia và người dân Campuchia trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên trên phạm vi quốc tế".

Bộ trưởng Eang Sophalleth nhấn mạnh, bảng xếp hạng phản ánh các chính sách bảo vệ môi trường dài hạn và nền tảng thể chế được thiết lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Ông nói thêm rằng những thành tựu này tiếp tục được củng cố dưới Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo thông qua việc thực hiện giai đoạn đầu của "Chiến lược Ngũ giác", trong đó ưu tiên phát triển bền vững môi trường và phát triển xanh.

Hiện nay, Campuchia quản lý 73 khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích hơn 7 triệu hecta, chiếm khoảng 41% tổng diện tích đất nước. Các nhà chức trách cho biết các khu bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn rừng, bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã và đa dạng sinh học thông qua việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn, cùng các biện pháp bảo tồn.

Bộ Môi trường Campuchia cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan cũng như chính quyền địa phương, cộng đồng bảo tồn và các đối tác phát triển để tăng cường quản lý bền vững tài nguyên môi trường và thiên nhiên. Bộ này cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện "Chiến lược Tuần hoàn về Môi trường", tập trung vào giữ gìn môi trường sạch sẽ, xanh mát và bền vững.

Campuchia đã đẩy nhanh các chương trình trồng rừng thông qua các chiến dịch trồng cây trên toàn quốc. Bộ Môi trường Campuchia nêu rõ đã thúc đẩy việc trồng và phân phối ít nhất một triệu cây giống cho người dân trong nỗ lực khôi phục rừng và mở rộng diện tích cây xanh trên toàn quốc.

Chương trình này góp phần tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hỗ trợ kinh tế cộng đồng địa phương và phù hợp với mục tiêu đạt được trung hòa carbon vào năm 2050 của Campuchia.