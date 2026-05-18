Ukraine lên tiếng sau tập kích các mục tiêu chiến lược ở Moscow

Sau các đòn tập kích hàng trăm UAV vào Moscow và các khu vực khác, Tổng thống Zelensky tuyên bố cục diện chiến sự với Nga đang thay đổi.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/5 xác nhận đã phối hợp với Các lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng tại tỉnh Moscow (bao gồm Nhà máy lọc dầu Moscow), cùng các hệ thống phòng không và hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở bán đảo Crimea.

Giới chức Nga cho biết cuộc tập kích đã làm hư hại một số tòa nhà dân cư và khiến 4 người thiệt mạng. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận cuộc tập kích vào thủ đô Nga của Ukraine là "lớn nhất trong hơn một năm qua".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 550 UAV Ukraine tại 14 khu vực khác nhau trong đêm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đây là "câu trả lời hoàn toàn công bằng" cho các đòn không kích liên tục của Nga vào các đô thị Ukraine.

Theo The Kyiv Independent, trong bài phát biểu tối 17/5, ông Zelensky nhận định: "Nhiều đối tác phương Tây đang phát tín hiệu cho thấy họ đã nhận ra sự thay đổi đáng kể về tình hình chiến sự”.

Ông nói thêm rằng những đòn tập kích ngày 16 - 17/5 là minh chứng cho năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương.

Cùng ngày 17/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow có thể tái khởi động đối thoại với Brussels. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh các quan chức châu Âu đang tranh luận về giải pháp ngoại giao, giữa lúc xuất hiện nhiều hoài nghi về nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Mỹ.

Ngày 17/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết cho đến nay Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Kyiv về việc sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine, theo TASS.

Bình luận về các điều kiện "để đàm phán thành công", ông Galuzin lập luận rằng: "Ông Zelensky sẽ cần phải ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rút quân khỏi Donbass cùng các vùng của Nga. Sau đó, việc đàm phán các thông số cụ thể của một nền hòa bình thực sự toàn diện, công bằng và lâu dài mới khả thi".

"Đó sẽ là một quá trình đàm phán đầy thách thức, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó", ông nói thêm.