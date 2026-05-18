Động đất ở tây nam Trung Quốc, nhiều tòa nhà đổ sập

Trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra lúc rạng sáng 18/5 tại khu vực Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, tây nam Trung Quốc.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 18/5. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trận động đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 người phải sơ tán. Theo thông tin ban đầu, 13 tòa nhà bị sập sau rung chấn, 4 người bị thương phải nhập viện nhưng không ở trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Giới chức địa phương đưa ra cảnh báo về gián đoạn giao thông bởi hoạt động kiểm tra độ an toàn của đường sắt và hạ tầng đang được tiến hành khẩn trương. Điện, nước, khí đốt và mạng lưới thông tin liên lạc nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.

Các nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra động đất. Ảnh: Reuters.



Liễu Châu là thành phố công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Tây, địa hình nơi đây có nhiều đồi núi nên nguy cơ sạt lở sau động đất cũng cần được theo dõi sát. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, dư chấn vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian ngắn.