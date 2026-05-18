Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Động đất ở tây nam Trung Quốc, nhiều tòa nhà đổ sập

  • Thứ hai, 18/5/2026 10:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra lúc rạng sáng 18/5 tại khu vực Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, tây nam Trung Quốc.

dong dat anh 1

Nhân viên cứu hộ có mặt tại tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 18/5. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trận động đất khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 người phải sơ tán. Theo thông tin ban đầu, 13 tòa nhà bị sập sau rung chấn, 4 người bị thương phải nhập viện nhưng không ở trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Giới chức địa phương đưa ra cảnh báo về gián đoạn giao thông bởi hoạt động kiểm tra độ an toàn của đường sắt và hạ tầng đang được tiến hành khẩn trương. Điện, nước, khí đốt và mạng lưới thông tin liên lạc nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.

dong dat anh 2

Các nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra động đất. Ảnh: Reuters.

Liễu Châu là thành phố công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Tây, địa hình nơi đây có nhiều đồi núi nên nguy cơ sạt lở sau động đất cũng cần được theo dõi sát. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, dư chấn vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian ngắn.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

động đất Trung Quốc Liễu Châu Quảng Tây Động đất Người mất tích Dư chấn Trung Quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

Đọc tiếp

Chuyen gi dang xay ra o Thanh Do hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra ở Thành Đô

10:51 13/9/2022 10:51 13/9/2022

0 181

Nỗi lo lắng ngày càng gia tăng ở Thành Đô, khi thành phố 21 triệu dân của Trung Quốc không chỉ trải qua nắng nóng, động đất mà còn đối mặt với lệnh phong tỏa vô thời hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý