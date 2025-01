Động đất mạnh ở Trung Quốc, số người chết tăng cao

Truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục cập nhật số người thiệt mạng tăng cao trong trận động đất, hiện lên tới 53 người tử vong gần thành phố Shigatse ở Tây Tạng. Ảnh hưởng của xung chấn từ trận động đất mạnh 6,8 độ được cho là lan tới tận Nepal và Ấn Độ, theo DW.

Hãng thông tấn Xinhua nói rằng các thị trấn Changsuo, Quluo và Cuoguo ở huyện Dingri là những khu vực ghi nhận thiệt hại về người nặng nề nhất trong trận động đất nói trên.

Cũng theo nguồn tin trên, trận động đất xảy ra vào khoảng 9h05 sáng ngày 7/1 theo giờ địa phương và có tâm chấn sâu 10 km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng trận động đất ở Himalaya này có cường độ 7,1 độ.

Khoảng một giờ sau khi trận động đất diễn ra, "nhiều dư chấn" đã được ghi nhận, trong đó dư chấn lớn nhất có cường độ 4,4 độ, theo Xinhua.

"Quận Dingri và các khu vực xung quanh đã trải qua những trận động đất rất mạnh, nhiều tòa nhà gần tâm chấn đã bị sụp đổ", đài truyền hình CCTV đưa tin.

Một số xung chấn cũng được ghi nhận ở thủ đô Kathmandu của Nepal cách Tây Tạng khoảng 400 km và ở tiểu bang Bihar phía bắc Ấn Độ song giới chức các địa phương này chưa báo cáo thiệt hại nào.

Vào năm 2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ đã khiến 9.000 người thiệt mạng ở Nepal.

