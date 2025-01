Ai sẽ thế chân Thủ tướng Trudeau?

Bất kỳ ai thay thế ông Justin Trudeau làm lãnh đạo đảng Tự do Canada sẽ trở thành thủ tướng, do đó phải đối mặt với thách thức giữ chức vụ này trong cuộc tổng tuyển cử.

Sau 12 năm lãnh đạo đảng Tự do Canada, Thủ tướng Justin Trudeau hôm 6/1 (giờ địa phương) đã công bố ý định từ chức. Việc nhà lãnh đạo 53 tuổi rời ghế lãnh đạo đã mở ra cuộc cạnh tranh kế nhiệm trong nội bộ đảng của ông.

Trong hệ thống chính trị Canada, lãnh đạo đảng Tự do giữ chức thủ tướng với tư cách là người đứng đầu đảng lớn nhất tại Hạ viện. Người thay thế ông Trudeau cũng sẽ đảm nhiệm vị trí này, đồng thời lãnh đạo đảng Tự do bước vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 và đối mặt với người đứng đầu đảng Bảo thủ Pierre Poilievre, vốn đang nhận được sự tín nhiệm trong các cuộc khảo sát gần đây, theo New York Times.

Ông Trudeau nói rằng đảng Tự do sẽ bầu ra lãnh đạo mới thông qua một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Dù chưa chính trị gia nào thông báo về việc ứng cử cho vị trí này, giới quan sát đã chỉ ra một số cái tên khả dĩ có thể thay thế ông Trudeau sau khi nhà lãnh đạo 53 tuổi này rời ghế thủ tướng.

Chrystia Freeland

Tháng 12/2024, cựu Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland đệ đơn từ chức, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc bà sẽ tự ứng cử làm lãnh đạo mới của đảng Tự do.

Trong quá khứ, bà Freeland từng là nhà báo thành công khi giữ vai trò biên tập cấp cao tại tờ Globe and Mail ở Toronto, đồng thời là phóng viên và trưởng phòng tin tức cho các hãng truyền thông quốc tế uy tín như Financial Times và Reuters.

Sau khi đảng Tự do Canada lên nắm quyền, bà Freeland đã hỗ trợ đắc lực cho ông Trudeau trong các vấn đề đối ngoại, theo New York Times.

Trong bài phát biểu về việc từ chức hôm 6/1 (giờ địa phương), ông Trudeau đã ca ngợi bà Freeland song từ chối tiết lộ chi tiết về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người.

Dominic LeBlanc

Dominic LeBlanc, người trở thành bộ trưởng Tài chính khi bà Freeland từ chức, là bạn lâu năm của ông Trudeau. Hai ông LeBlanc và Trudeau có mối quan hệ thân thiết ở mức gia đình, theo New York Times.

Ông LeBlanc cũng nằm trong đoàn quan chức Canada cùng ông Trudeau bay tới Mar-a-Lago, Florida để gặp ông Donald Trump sau khi tổng thống đắc cử Mỹ tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% lên mọi mặt hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.

Ông Dominic LeBlanc. Ảnh: Reuters.

Ông LeBlanc lần đầu được bầu vào Quốc hội Canada vào năm 2000 và đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong thời gian ông Trudeau cầm quyền. Vị trí gần nhất mà ông LeBlanc đảm nhận là Bộ trưởng An toàn công cộng và Chuẩn bị khẩn cấp Canada.

Chính trị gia đến từ New Brunswick từng cân nhắc tranh cử cho vị trí lãnh đạo đảng Tự do Canada vào năm 2012 song đã đổi ý khi ông Trudeau nói với ông về ý định đứng ra tranh cử.

Mélanie Joly

Mélanie Joly là nhà ngoại giao hàng đầu của Canada kể từ năm 2021. Ông Trudeau đã khuyến khích bà tiến thêm một bước trong sự nghiệp chính trị của mình bằng cách chấp nhận vai trò bộ trưởng Ngoại giao bất chấp việc bà do dự về việc vị trí này có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị hiếm muộn của bản thân.

Ở vị trí bộ trưởng Ngoại giao, bà Joly đã thể hiện phong cách ngoại giao thực dụng mang đậm dấu ấn cá nhân, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Canada hợp tác với các nhà lãnh đạo có quan điểm đối lập về chính sách đối ngoại.

Bà Mélanie Joly. Ảnh: Shutterstock.

"Tôi nghĩ việc đối mặt với những cuộc trò chuyện khó khăn thể hiện sự mạnh mẽ", bà Joly từng nói với New York Times.

Bà Joly đã lãnh đạo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Bà đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ khỏi Canada và phản đối các cáo buộc về sự can thiệp của Trung Quốc và Ấn Độ vào Canada.

Mark Carney

Đội ngũ của ông Trudeau được cho là từng cố thuyết phục Mark Carney, cựu Thống đốc Ngân hàng Canada và đồng thời có thời gian lãnh đạo Ngân hàng Anh, thay thế vị trí bộ trưởng Tài chính mà bà Freeland để lại, theo New York Times.

Bà Freeland và ông Carney có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Ông Carney cũng là cha đỡ đầu của một trong số những người con của bà Freeland.

Kể từ khi xuất hiện thông tin về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông Trudeau và bà Freeland, ông Carney đã kêu gọi sự ủng hộ từ các thành viên đảng Tự do trong Quốc hội trong trường hợp ông ra tranh cử cho vị trí lãnh đạo đảng này.

Ông Mark Carney. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng thời gian làm thống đốc Ngân hàng Canada, ông Carney nổi tiếng với những bài phát biểu có tính hàn lâm và sâu rộng liên quan đến khía cạnh chính trị trong việc quản lý kinh tế.

Trong cuốn sách "Giá trị" mới được công bố gần đây, ông Carney đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về chủ nghĩa tư bản và đề xuất rằng thị trường phải phục vụ công dân, theo New York Times.